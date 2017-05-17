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Московский листок

"Ростелеком" продолжит финансирование никому не нужного поисковика "Спутник"

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 2

"Ростелеком" продолжит финансирование никому не нужного поисковика "Спутник"

"Ростелеком" не будет закрывать запущенный весной 2014 года национальный поисковик "Спутник", но планирует оптимизировать расходы на него, заявил президент госоператора Михаил Осеевский.

"Надо честно признаться, что был создан хороший продукт, полноценные комплекс, который включает в себя поисковик и браузер. Наверное, в своем контексте этот проект свою задачу действительно выполнил... Я не знаю, ставилась ли задача составить полноценную конкуренцию "Яндексу" или Google, но тем не менее и у компании, и у страны такой инструмент есть. Мы сейчас думаем о том, какие могут быть дополнительные приложения, и в первую очередь, конечно, смотрим на использование этих продуктов для обработки больших данных. Здесь самые разные направления нами исследуются", - цитирует RNS Осеевского.

Напомним, 11 мая газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщала, что "Ростелеком" признал проект поисковика «Спутник», сумма затрат на который превысила 2 миллиарда рублей, неудачным и планирует его закрыть или переориентировать на другие задачи.

По данным LiveInternet, у «Спутника» нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов с поисковика на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, фиксирует LiveInternet.

При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 г. составила 136,6 млн руб., убыток – 150,5 млн руб.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
йЯЯй написал 17.05.2017 15:33
"в своем контексте этот проект свою задачу действительно выполнил..." - вот бы еще этот товарищ уточнил: в КАКОМ ИМЕННО контексте и КАКУЮ ИМЕННО задачу? Скажем, Вова Плешивый тоже в СВОЕМ КОНТЕКСТЕ СВОЮ ЗАДАЧУ выполняет, и неплохо выполняет, если судить по тому, как под его руководством проходит утилизация России.
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(без названия)
гранд ватник написал 17.05.2017 15:23
во жулики . спутник мож бы и пошел ,не сильно отличается то , для многих и хватило бы , да там нет почты !
воры хреновы .
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