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Московский листок

В Европарламенте подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 2

В Европарламенте подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной

В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о безвизовом режиме Евросоюза с Украиной, сообщает 112 Украина. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела. Решение вступит в силу в течении 20 дней после того как будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Таким образом, безвизовый режим ЕС с Украиной должен заработать с 11 июня 2017 года.

"Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями", - прокомментировал решение ЕС президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина полна решимости продолжать процесс реформирования страны.

Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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А что нам делать? Не украинским....
Капсаицин написал 17.05.2017 17:44
Danemark.
Забыли эту страну!
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где
колобок написал 17.05.2017 17:17
кацаповата?
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