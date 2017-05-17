В Европарламенте подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной

В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о безвизовом режиме Евросоюза с Украиной, сообщает 112 Украина. Документ подписали президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела. Решение вступит в силу в течении 20 дней после того как будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Таким образом, безвизовый режим ЕС с Украиной должен заработать с 11 июня 2017 года.

"Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями", - прокомментировал решение ЕС президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина полна решимости продолжать процесс реформирования страны.

Напомним, 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим для украинцев. Европарламент 6 апреля проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.