Министр обороны Украины заявил об отказе Киева возвращать Донбасс силой

Киев больше не рассматривает силовой вариант возвращения Донецка и Луганска под свой контроль, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путём», - сказал министр, отметив, что у правительства есть ряд решений для возвращения неподконтрольных регионов.

Министр подчеркнул, что минские соглашения - единственный мирный путь разрешения ситуации на востоке Украины. При этом он отметил, что каждый гражданин Украины будет «защищать каждый сантиметр своей земли», если Россия примет решение об открытой агрессии.

Он также напомнил, что за время военного конфликта на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих. А в общей сложности жертвами столкновений и боевых действий стали более 10 тысяч украинцев, еще около 20 тысяч пострадали.