Полковника-миллиардера Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 000 от ресторатора

Следствие заподозрило бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко еще одном эпизоде коррупции - получении взятки в $800 тысяч.

"Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана "Ла Маре") господина Дуса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре", - цитирует Интерфакс адвоката Александра Горбатенко. Он добавил, что посредниками выступили генерал ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин.

Адвокат также сообщил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество "иных людей" на 1 млрд рублей, не уточнив, кто именно является его собственником.

Напомним, полковник антикоррупционного главка МВД Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года о делу о получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Он стал стал известен на всю страну после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте в Москве нашли сумму, сравнимую с бюджетом небольшой страны.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).