Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полковника-миллиардера Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 000 от ресторатора

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 0

Полковника-миллиардера Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 000 от ресторатора

Следствие заподозрило бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко еще одном эпизоде коррупции - получении взятки в $800 тысяч.

"Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана "Ла Маре") господина Дуса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре", - цитирует Интерфакс адвоката Александра Горбатенко. Он добавил, что посредниками выступили генерал ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин.

Адвокат также сообщил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество "иных людей" на 1 млрд рублей, не уточнив, кто именно является его собственником.

Напомним, полковник антикоррупционного главка МВД Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года о делу о получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Он стал стал известен на всю страну после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте в Москве нашли сумму, сравнимую с бюджетом небольшой страны.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ).

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
15.05.2017
Что ждет РФ в 2017-м и дальше? Прогноз Павла Глобы, предсказавшего распад Украины
Что ждет РФ в 2017-м и дальше? Прогноз Павла Глобы...
17.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Полковника-миллиардера Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 000 от ресторатора (0)
Министр обороны Украины заявил об отказе Киева возвращать Донбасс силой (2)
В Европарламенте подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной (11)
"Ростелеком" продолжит финансирование никому не нужного поисковика "Спутник" (3)
Мединский призвал поднять цены билетов на голливудские фильмы (3)
Пенсии россиян к 2030 году составят лишь четверть зарплаты (5)
ФТС: из России вывели 326 млрд рублей с начала 2016 года (2)
Губернатор Калужской области призвал распространить "Платон" на региональные дороги (3)
Следователи нашли у убитого депутата Вороненкова фиктивные дипломы (9)
Москвичи назвали главной целью собянинской реновации личное обогащение чиновников (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё одна кибератака бОльшего масштаба происходит в настоящее время
Дарья Митина Дарья Митина: Типа анонс
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нужно только самые главные книги читать
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не стоит поражаться что выбрали Макрона
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss