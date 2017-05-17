Украина получила "безвиз", но это не свободное пересечение границы

Предполагается, что безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу 11 июня. Все бумаги подписаны.
Гражданин Украины для пересечения границы со странами ЕС должен иметь биометрический паспорт, обратный билет, бронь отеля, приглашение от родственников, медицинскую справку и наличные средства из расчета не менее 45 евро на один день поездки.
Безвизовый режим не дает права на работу в ЕС.
Как-то совсем не похоже на режим свободного пересечения границы, как оно было во времена СССР между республиками или как сейчас между странами ЕС.
Ради этого развалили страну, потеряли Крым и Донбасс, положили 10 тысяч человек - наверно это очень здорово, наверно это того стоило...
А.Б.
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