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Московский листок

"Зенит-Арену" буквально проссали?

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 3

"Зенит-Арену" буквально проссали?

Уровень аммиака на «Зенит-Арене» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».

По данным журналистов, уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. В публикации отмечается, что именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
......... . . написал 17.05.2017 21:47
зато наверно трава хорошо растет на аммиачной подкормке.
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Вот что характерно...
Szanya написал 17.05.2017 21:32
Вот что характерно, за что не возьмутся дефективные менеджеры от власти, все горит-затопляется-вымерзается-взрывается, в общем, для источника власти в РФ - народа, просирается, а для этих самых менеджеров лишь прирастает в виде капитала. Боюсь, что для сохранения сложившейся порядка вещей капитал в РФ может пойти на любые преступления, гражданскую войну развяжет, но властные полномочия не отдаст.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 17.05.2017 21:07
Может эту арену передать РПЦ и пусть литрополит содомский-гоморрский и бутлегер всея Руси Гундяев (агентурная кличка - "Михайлов") со своими сектантами там камлает?
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