"Зенит-Арену" буквально проссали?

Уровень аммиака на «Зенит-Арене» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».

По данным журналистов, уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. В публикации отмечается, что именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский».