В Киеве испугались вторжения российской армии с помощью "Яндекс.Пробки"

Россия может использовать сервисы "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор" для планирования наступательных действий на территории Украины, заявил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Валентин Петров

"Сервисы "Яндекс", например, "Яндекс.Пробки", "Навигатор" - это же в режиме онлайн поступает информация о состоянии дорог, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если нужно планировать какое-либо наступление, прорыв, или какие-либо иные действия - то лучше ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами предоставляем", - цитирует Петрова "Укринформ".

По его словам, санкции против российских компаний, которые были введены недавним решением СНБО, следовало принимать еще раньше с целью обеспечения безопасности государства.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении экономических и других санкций в отношении России. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".