Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Киеве испугались вторжения российской армии с помощью "Яндекс.Пробки"

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 6

В Киеве испугались вторжения российской армии с помощью "Яндекс.Пробки"

Россия может использовать сервисы "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор" для планирования наступательных действий на территории Украины, заявил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Валентин Петров

"Сервисы "Яндекс", например, "Яндекс.Пробки", "Навигатор" - это же в режиме онлайн поступает информация о состоянии дорог, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если нужно планировать какое-либо наступление, прорыв, или какие-либо иные действия - то лучше ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами предоставляем", - цитирует Петрова "Укринформ".

По его словам, санкции против российских компаний, которые были введены недавним решением СНБО, следовало принимать еще раньше с целью обеспечения безопасности государства.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении экономических и других санкций в отношении России. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Из Николаева
Кстати написал 17.05.2017 22:27
ВК уже не фурычит. И хрен с ним. А майл ру еще дышит.
Ответить
Re: У Петюни глубокий запой
нарколог написал 17.05.2017 22:15
Вальцман походу вещества употребляет
Ответить
А ежели подводная лодка в степях Украины...
Э То что ?! написал 17.05.2017 21:59
...заблудится??? Глонасс поможет!
Ответить
(без названия)
а не пофигу ли? написал 17.05.2017 21:57
чем хуже буржуям-владельцам Яндекса - тем лучше настоящим коммунистам!
Ответить
(без названия)
Анальные пробки написал 17.05.2017 21:51
Скорее всего Киев на все российское болт забил . Ибо нефиг!
Ответить
У Петюни глубокий запой
Мандельштам написал 17.05.2017 21:42
Как подковы кует
За указом указ
Кому в бровь, кому в лоб,
Кому в пах, кому в глаз.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
Вправить мозги власти! /Митинг 14 мая/
15.05.2017
Что ждет РФ в 2017-м и дальше? Прогноз Павла Глобы, предсказавшего распад Украины
Что ждет РФ в 2017-м и дальше? Прогноз Павла Глобы...
17.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Киеве испугались вторжения российской армии с помощью "Яндекс.Пробки" (6)
"Зенит-Арену" буквально проссали? (3)
Украина получила "безвиз", но это не свободное пересечение границы (2)
Полковника-миллиардера Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 000 от ресторатора (1)
Министр обороны Украины заявил об отказе Киева возвращать Донбасс силой (5)
В Европарламенте подписали соглашение о безвизовом режиме с Украиной (17)
"Ростелеком" продолжит финансирование никому не нужного поисковика "Спутник" (6)
Мединский призвал поднять цены билетов на голливудские фильмы (3)
Пенсии россиян к 2030 году составят лишь четверть зарплаты (6)
ФТС: из России вывели 326 млрд рублей с начала 2016 года (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К КАКОМУ ПОЯСУ И ПУТИ ПРИКРЕПИЛАСЬ РФ?
Максим Калашников Максим Калашников: Расстроенный рояль РФ (Л.Пайдиев и М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: Медведев компенсирует попил бюджета стадиона "Зенит" за счёт дорогих россиян
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё одна кибератака бОльшего масштаба происходит в настоящее время
Дарья Митина Дарья Митина: Типа анонс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss