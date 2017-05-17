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Московский листок

В РПЦ призвали депутатов законодательно запретить аборты и разрешить бить детей

Опубликовано 17.05.2017 в разделе комментариев 6

В РПЦ призвали депутатов законодательно запретить аборты и разрешить бить детей

Наместник Новоиерусалимского монастыря Феофилакт (Безукладников) призвал депутатов Госдумы законодательно запретить аборты и разрешить родителям применять физическое наказание к детям.

"Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят", - цитирует РБК выступление священнослужителя в ходе заседания межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента.

По его словам, запрет физического наказание детей противоречит Священному Писанию. "Недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям", - заявил он, отметив, что необходимо подкорректировать соответствующий закон.

По словам члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, группа запланировала экспертную оценку законодательства и созданием "новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
........ . . написал 17.05.2017 23:56
но это конечно полумеры, не способные остановить матриархальную деградацию общества. однако если ничего не делать то никакие ракеты и танки не спасут.
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(без названия)
........ . . написал 17.05.2017 23:48
полезное предложение, хотя многое зависит и от реализации
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Re: и попробуй скажи что нибудь против
!!@@@TOTBOG--OPPOZITSIU EB-VROT!!!&&& написал 17.05.2017 23:43
-Таки а шо, жирные жрецы древнеиудейского родоплеменного таки бошка не могут просто стоять укапища этого бошка и завывать "Госпадипамелуй, госпадипамелуй!" И таки за "ФФФАААРРАААНННААА ГОГОГОНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ_ЛЛЯЯЯ,,,," то таки да-аа? Обязательно им таик нужно куда-то лезть и кого-то чему-то учить? То таки да-аа?
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и попробуй скажи что нибудь против
иванИванов написал 17.05.2017 23:37
сразу пришьют экстримизм
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православный коммунист зюганов просто обязан проникнуться и поддержать РПЦ
kerg написал 17.05.2017 23:33
ждемс...
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"Мама моя дочка и ты дочка, а папа в гости к нам ..."
01039 написал 17.05.2017 23:31
С соцзащитой разрушения семей в стране путем разводов и др. вмешательством что то делать
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