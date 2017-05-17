В РПЦ призвали депутатов законодательно запретить аборты и разрешить бить детей

Наместник Новоиерусалимского монастыря Феофилакт (Безукладников) призвал депутатов Госдумы законодательно запретить аборты и разрешить родителям применять физическое наказание к детям.

"Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят", - цитирует РБК выступление священнослужителя в ходе заседания межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента.

По его словам, запрет физического наказание детей противоречит Священному Писанию. "Недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям", - заявил он, отметив, что необходимо подкорректировать соответствующий закон.

По словам члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина, группа запланировала экспертную оценку законодательства и созданием "новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей".