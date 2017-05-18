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Московский листок

На ТВ чуть не ввели сухой закон

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 0

деградация россия тв выпивка
На ТВ чуть не ввели сухой закон

17 мая глава ЦРНАП Павел Шапкин заявил о подготовленном законопроекте, предлагающем запретить трансляцию по телевидению материалов, содержащих процесс употребления алкоголя, с 6:00 до 23:00. Речь идет о теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. Было предложено внести соответствующие поправки в закон «О средствах массовой информации».

В ответ на вопрос, как в пресс-службе российского президента могли бы прокомментировать законопроект Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Никак».

- Ну, слава богу... - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но настораживает, что Песков, отнюдь не гений, на фоне государсттвенных деятелей второго плана выглядит просто титаном мысли. Я не про выпивку, а про социо-культурную деградацию. Мы уже пережили несколько этапов этой деграации - первую при Горбачеве, когда вторые секретари становились первыми, без необхоимого багажа, нужного кругозора. Платой за это была гибель сверхдержавы, переход России на уровень страны регионального уровня. При Ельцине произошла новая деградационная ситуация, когда провинциальные руководители из структур РСФСР, всегда работавшие под контролем союзных структур, стали "самыми главными". Страна потеряла самостоятельность, перешла на внешнее управление. Следующий шаг вниз - это путинская "питерская" команда, ее подвиги мы наблюдаем сейчас. Но после Путина, надо понимать, придут вообще человекообразные... Нет предела совершенству. Но и дурость также беспредельна, только направление другое. Разумеется, сохранить страну таким дуракам будет просто не по силам, она и так держится на небольшой группе весьма ограниченных, но не полностью идиотизированных людей...



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