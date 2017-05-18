Как бедная Украина смогла купить у богатой России ликеро-водочный завод?

Итак, как сообщили многие СМИ, компания, владельцем которой является украинский бизнесмен Глусь, приобрела водочный завод, расположенный на территории России. Конкретно - фирма «Алковорлд», уставной капитал которой составляет всего 80 миллионов рублей, зарегистрированная лишь в апреле 2017 года в городе Петрозаводске, победила на торгах по продаже знаменитого петрозаводского ликероводочного завода (ЛВЗ) «Петровский». Единственным ее учредителем выступает бывший председатель Совета директоров украинской компании Nemiroff Александр Глусь. Ни правительство Карелии, ни «Росспиртпром» пока что никак не прокомментировали итоги прошедших торгов.

Ну а действительно, чего тут комментировать? Одно из старейших карельских предприятий, основанное еще в далеком 1897 году, продается бизнесмену из «враждебного» государства. Причем не просто старейшее, а брендовое, ведь на этом заводе выпускался когда-то знаменитый и когда-то отличного качества «Карельский бальзам».

До сих пор завод находился в государственной собственности. К 2000 году предприятие вошло в состав государственной компании «Росспиртпром». К слову, в 90-е годы жители Карелии предпочитали продукцию именно этого завода, так как знали – не отравишься. Государственный завод держал марку.

Что еще интересно: пишут, что в 2016 году компания «Росспиртпром» выпустила 363000 декалитров разной алкогольной продукции, увеличив объемы производства всего за год на 20%! Но в феврале 2017 года завод приостановил свою деятельность, а все имущество завода и 20 товарных знаков «Росспиртпром» выставил на торги. Раньше бы такие действия потянули на статью о «вредительстве», но ныне не страшные сталинские времена. Нет этой статьи!

А какой жестокий удар по нынешним официальным «патриотам»! Хозяином брендового российского завода ( и "Карельского бальзама"!) стал украинский бизнесмен, отец которого избирался в Верховную Раду по списку блока Тимошенко.

Я так полагаю, что налоги со своих доходов, в том числе и ПЛВЗ, господин Глусь будет платить в украинский бюджет? Откуда они пойдут, например, на проведение АТО, на поддержку «обороноспособности» Украины, на новые памятники Бандере…. Зато крикливые российские поклонники либерально-нацистской «незалежной» теперь могут хоть упиться продукцией карельской «ликерки».

Но ведь по сути, ничего необычного не произошло. У нас капитализм, поэтому бизнес превыше всего!