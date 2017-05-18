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Московский листок

В Канаде появился свой "закон Магнитского"

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 0

В Канаде появился свой "закон Магнитского"

Правительство Канады одобрило проект закона, аналогичный американскому "акту Магнитского", позволяющий вводить санкции против российских чиновников за нарушение прав человека, сообщает канадское агентство CBC News со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Христю Фриланд.

"Наше правительство поддерживает расширение границ, в рамках которых могут вводиться санкционные меры, с тем, чтобы включить в них дела, связанные с серьезными нарушениями прав человека и коррупции за рубежом", - заявил министр выступая перед парламентом.

Отмечается, что законопроект поддержали представители Либеральной, Консервативной и Демократической партий страны.

Главе МИД Канады был запрещен въезд в Россию в 2014 году, после того как российская сторона ввела ответные ограничения на санкции стран Запада после начала конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

«Закон Магнитского» был одобрен Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Эта мера стала реакцией США на смерть российского аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского, который раскрыл коррупционные схемы ряда российских чиновников. Чиновникам, попавшим в так называемый «список Магнитского», запрещен въезд в США, их активы на территории страны были заморожены. Аналогичные законы были приняты и в других странах Запада.

 



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