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Московский листок

Перекресток у посольства России в Вашингтоне переименуют в "площадь Бориса Немцова"

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 3

Перекресток у посольства России в Вашингтоне переименуют в "площадь Бориса Немцова"

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам одобрил в среду законопроект о переименовании перекрёстка перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова, передает ТАСС со ссылкой на сайт комитета.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть одобрен голосованиями сената и палаты представителей, а также подписан президентом США.

Отмечается, что автором законопроекта выступает сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае окончательного одобрения документа Конгрессом.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: стенлику
гранд ватник написал 18.05.2017 10:39
а сам борух немцов разве не был вором , убийцей и брехуном ?
был , да еще каким .
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поля аэрации в подмосковье назвать им.Марко Рубио-пидораса
Стенли написал 18.05.2017 10:29
и сортиры на вокзалах-им. Марко Рубио-пассивного пидо- раса
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(без названия)
Стенли написал 18.05.2017 10:13
Хороший прикол убийцам, ворам и брехунам из Кремля! Чтобы помнили...
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