Перекресток у посольства России в Вашингтоне переименуют в "площадь Бориса Немцова"

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам одобрил в среду законопроект о переименовании перекрёстка перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова, передает ТАСС со ссылкой на сайт комитета.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть одобрен голосованиями сената и палаты представителей, а также подписан президентом США.

Отмечается, что автором законопроекта выступает сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Согласно тексту инициативы, участок Висконсин-авеню должен носить название Борис Немцов Плаза. Таким образом, это станет новым официальным адресом дипмиссии РФ в случае окончательного одобрения документа Конгрессом.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.