Богатейшие люди планеты обеднели на $35 млрд из-за скандалов вокруг Трампа

Суммарное состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на 35 млрд долларов из-за вчерашнего обвала на фондовых рынках, произошедшего на фоне политических скандалов вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

Основатель Microsoft Билл Гейтс, владеющий $86,8 млрд, в среду потерял $1 млрд, а акции Microsoft снизились на 2,8%. Сооснователь Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивалось в $83,61 млрд и который занимал второе место в рейтинге, потерял $1,7 млрд, спустившись на третье место. Потери владельца крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex Амансио Ортега составили $335 млн. Он занимал третье место в рейтинге с состоянием в $83,2 млрд.

Сильнее всего пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг, который лишился $2 млрд из-за падения акций соцсети на 3,3%.

Отмечается, что 17 мая фондовые индексы США упали до минимального за восемь месяцев значения после публикаций ряда СМИ о том, что Дональд Трамп просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, подозреваемого в связях с Россией. Ранее газета The Washington Post выступила с утверждением, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией о террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) во время встречи в Белом доме на прошлой неделе.

Напомним, в январе 2017 года Forbes сообщал, что состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Издание отмечает, что рост связан с укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг.

Так, благодаря росту на 16% акций НОВАТЭКа доля бывшего акционера нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко (23%) увеличилась в цене до $1,8 млрд.

Больше всех с 8 ноября 2016 года свое состояние приумножил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — стоимость его активов выросла на $1,9 млрд и составила $18,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов 2016 года Михельсон занимает первое место с состоянием, оцененным в $14,4 млрд.

Состояние председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на $1,6 млрд, состояние главы НЛМК Владимира Лисина — на $1,4 млрд. При этом последний разбогател примерно на $830 млн в течение первых трех дней после победы Трампа.