НАТО поддержит Украину в борьбе против российского рынка

Американский госдеп раскритиковал решение Киева о блокировке российских СМИ. Вашингтон призвал украинские власти "найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов".

При этом в Вашингтоне в очередной раз обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации".

Решение Киева раскритиковали и правозащитники. Так, в международной организации Human Rights Watch санкции назвали примером того, "с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине".

"Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил действия Киева: "Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации".

В НАТО действия украинских властей поддержали. По мнению альянса, вводя санкции, Киев пытается обеспечить свою национальную безопасность.

От редакции: Мы не НАТО и не госдеп, наше мнение мало на что влияет. Но если кто-то намерен крутить себе яйца, почему надо ему мешать?

К примеру, украинский генштаб считает, что "Яндекс.Пробки" может угрожать безопасности Украины на танкоопасных направлениях. Надо понимать, в украинском генштабе полагают, что на русских танках стоят навигаторы от Яндекса? Или вообще вождение танка сопровождается использованием смартфона, ну как украинские таксисты водят машины по Москве...

Видимо, считается, что навигатор от Гугла русские танкисты не могут использовать по патриотическим соображениям?

Зато становится понятно, почему на Украине такие хреновые дороги - украинцы, как и древние хетты, считали, что дороги - это помощь врагу, поэтому на своей территории дорог не строили вообще.

Если же серьезно, то я вчера получил вот такое сообщение от сугубо украинского портала Prom.ua.

Указом Президента Украины № 133/2017 от 15 мая 2017 года в Украине вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении ряда российских компаний, среди которых: социальные сети Вконтакте и Одноклассники, а также все сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

Вы, как и другие пользователи Prom.ua с почтой в доменной зоне yandex.ru, mail.ru и им подобных (см. список ниже), можете потерять доступ к своему email и не сможете читать письма, уведомления о новых заказах, сообщениях от покупателей и от портала. А также для вас будет проблемой восстановить доступ к своему аккаунту на Prom.ua при забытом пароле!

Prom.ua - это довольно крупная торговая площадка на Украине, предоставляющая еще некоторые услуги, например, возможность что-то оплатить дистанционно, и так далее.. Пока Украина была открыта для граждан РФ, а Крым был украинским, имело смысл пользоваться. Сейчас смысл практически исчез, то есть и так множество российских клиентов Prom.ua покидают.

Но вот теперь, оказывается, я еще и теряю аккаунт (уже мне практически ненужный), если не заведу себе другую почту. Ну так задавитесь вы своим аккаунтом! Пусть ваш "президент", а он у вас человек состоятельный, вам и обеспечивает клиентскую базу! Для меня все равно услуги Prom.ua практически закрыты после изменения режима отношений между государствами. И главное - они мне и не нужны!

Вот конкретный пример, как украинский бизнес уже сегодня теряет возможности, деньги теряет.

А что приобретает? Безвизовый режим для туристов? Ну так чтобы ездить в Европу, имея даже необходимые 45 евро на день, надо их где-то заработать. Напомню, людей более-менее обеспеченных по европейским меркам на 40-миллионной Украине, по данным украинского налогового ведомства, всего-то 3,5 тысячи! То есть тех, кто получает в год больше 38 тысяч долларов.

Количество "европейцев" на Украине уменьшилось на четверть

Может, для Украины открылись европейские рынки? Так не сказать. Да и не так много производит современная Украина, чтобы конкурировать с кем-то за рынки. Основным рынком для украинской промышленности, во всяком случае, всегда был российский. И инвестиции украинский бизнес всегда делал в основном в Россию - от Порошенко с его кондитерской фабрикой в Липецке, до недавней покупки ликеро-водочного завода в Петрозаводске.

Как бедная Украина смогла купить у богатой России ликеро-водочный завод?

Водка, пожалуй, единственный украинский продукт, который завоевывает рынки бесспорно. Хорошую водку выпускают, и много. Вот только украинскому потребителю, во-первых, столько уже не выпить, а во вторых уже и не на что.

А в России дополнительное пойло что, так уж необходимо? Очереди у нас разве за выпивкой, как при Горбачеве?

Странно, что Украина закрывает свой рынок для российской высокотехнологичной продукции, а Россия - открывает для низкосортной "пищевки" и алкоголя.

Может, хватит? Дайте людям то, что они хотят, и нет на свете худшего наказания. А украинской водки в Карелии и украинских конфет в Липецке нам не надо, это, в конце концов, вредно для здоровья граждан.

НАТО поддерживает Украину? Так отдайте альянсу эту страну, пусть они ее еще и кормят. Закупают украинские танки, которые не ездят, и украинские самолеты, которые не летают. Еще автоматы "Малюк" со стволами советского производства 60-х годов. И жрут конфеты фабрик Порошенко, запивая дешевой водкой.

А нам-то зачем?

Анатолий Баранов