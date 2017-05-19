"Причины, толкнувшие рабочего вскрыть себе живот в суде Жезказгана"

Очередной акт отчаявшегося казахстанца был освещен в СМИ.Изучив судебные акты я для себя выяснил: Жанболат Оспанов, работник ТОО «Корпорация Казахмыс» нанес себе порезы в область живота, его требование было простым: справедливое судебное разбирательство. Предыстория была такова. 08 декабря 2015 года его уволили, но 27 апреля 2016 года судом восстановлен на прежней работе. С 31 мая 2016 года его отправляют в отдаленный на 10-15 километров от города Сатпаев объект, сторожить вентиляционную установку. Работать он должен был с 8 утра до 8 вечера, т.е. 12 часов в сутки включая обеденное время.

19 августа 2016 года его не было на работе в течение смены, с 08.00 до 20.00 часов. Выяснилось, что 19 августа 2016 года в 08.00 часов в Управление антикоррупционной службы по Жезказганскому региону он был вызван в качестве свидетеля по уголовному делу, есть повестка заверенная печатью «для пакетов», с отметкой о нахождении до 17.00 часов, подписанная офицером Серікбай A.M. Тут обычному человеку все ясно, был в органах, с 8 до 17 часов. Многие кто сталкивался с бывшей финполицией, охотно поверят что пробыть там можно и дольше чем указано в повестке. Однако у ТОО «Корпорация Казахмыс» было иное мнение, они стали требовать с рабочего письменных объяснений. Жанболат их якобы не дал. Работодатель делает запрос в антикор, где Оспанов был свидетелем, они дают уже другой ответ, что он был всего с 8 до 14 часов. Но в повестке отмечают до 17 часов.

В суде офицер Серікбай A.M. (надо полагать, который вызвал Жанболата свидетелем) подтвердил что Оспанов был до 14 часов, а он по его просьбе отметил до 17 часов. Суд встает на сторону Оспанова Жанболата понимает, что простого сторожа никто на три часа на объект не повезет, транспорт не дадут. Восстанавливает. Приказ об увольнении Оспанову вручают только почти через месяц после инцидента 17 октября 2016 года. Но отказывает в компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч тенге. Вроде как уволили незаконно, но моральный вред не положен, по мнению суда.

За пять месяцев вынужденного прогула Оспанову Жанболату выплатили 2 292 760 тенге.

В областном суде случается невероятное. Оказывается Оспанов Жанболат вообще не вызывался свидетелем по уголовному делу! А офицер Серікбай А.М. в это время его не допрашивал, т.к. был задействован в других мероприятиях. Принесли журнал посещений, типа не было в тот день Оспанова Жанболата на допросах! Да и офицера не было. На нет и компенсации нет. Оказывается что судом установлены «взаимоотношения личного характера между истцом и офицером Серикбай А.М., который привлекал Оспанова Ж.К. к проведению негласных оперативных мероприятий; и соответственно при желании истца, мог организовать доставку последнего до места работы». Т.е. офицер мог бы доставить своего знакомого на объект за 15 км от города Сатпаев. Т.е. областной суд приходит к двум выводам, которые противоречат друг другу. В одном выводе Жанболат не допрашивался, т.к. не был в здании антикора, в другом выводе, что его все таки задействовали в каких то мероприятиях, но с 8 до 14 часов, но могли бы и подвезти до работы. Таким образом Жанболат Оспанов не прав, поэтому должен вернуть ранее выплаченные ему деньги которые ему выплатили 2 292 760 тенге. Вот такие витиеватые судебные процессы бывают, прав ли Жанболат, что порезал себя или нет, решать вам. Заодно и подумайте, что осталось сделать простому рабочему без работы и с долгом в 2.2. миллиона тенге.

От себя напомню 4 статью ГПК. Задачами гражданского судопроизводства являются защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.