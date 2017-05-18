На фоне блокады КНДР, Россия установила грузопассажирское сообщение со "страной-изгоем"

Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили. Паром ManGyongBong пришел в порт Владивосток около 7:30 по местному времени (0:30 мск) и пришвартовался к пристани морского вокзала на несколько часов. Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, на борту парома находятся граждане Китая – туристы и представители туркомпаний, в программу которых входит посещение северокорейского города Раджин и приморского Владивостока.

Судно способно взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.

Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу. Как сообщается на сайте компании "ИнвестСтройТрест", которой принадлежит паром, стоимость пассажирского места составляет от 600 до 750 юаней (4900-6200 руб.). Пассажир может перевезти бесплатно до 50 кг багажа.

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

Паром ManGyongBong до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

Отметим, однако, что РФ вовсе не "потеплела" к КНДР, как может показаться на первый взгляд - она послушна всем резолюциям ООН. Так, в феврале 2017-го Министерство иностранных дел РФ подготовило проект президентского указа об ужесточении санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний.

Указ связан с принятием резолюции Совета Безопасности ООН N2321 от 30 ноября 2016 года, отмечается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В частности, указ предписывает "прекратить научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, официально организованных или представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины".

В то же время сотрудничество Москвы и Пхеньяна в области ядерной науки, машиностроения и авиатехники остается возможным, но лишь в том случае, если Комитет СБ ООН одобрит его и сочтет не способствующим ядерной программе КНДР, отмечает "Коммерсант".

Помимо этого, проект указа предусматривает введение запрета на поставки Северной Корее меди, никеля, серебра и цинка из РФ. Также Пхеньяну больше не станут передавать новые российские вертолеты и морские суда, а уже находящиеся в собственности КНДР суда должны будут пройти досмотр и быть сняты с государственной регистрации.

Ноябрьская резолюция СБ ОНН ввела ряд новых санкций в отношении Северной Кореи за пятое испытание ядерного оружия в сентябре 2016 года. Эти санкции ограничивают экспорт угля главному потребителю КНДР - Китаю - и лишают страну идей чучхе главного источника твердой валюты.

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