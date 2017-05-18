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Московский листок

В Забайкалье 80 золотодобытчиков объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 1

В Забайкалье 80 золотодобытчиков объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Около 80 шахтеров золотодобывющей шахты "Юго-Западная" Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края отказались подниматься на поверхность в знак протеста против сниженных зарплат.

"Бастуют шахтеры из-за того, что им ежемесячно снижали КТУ (коэффициент трудового участия). В апреле вообще снизили до 0,3. По какой причине так получается, не объясняют. За апрель еще не выплачивали зарплату и уже на четыре дня ее задержали. О причинах задержки никто не говорит. Раньше задержки были небольшие – день-два, но КТУ все равно лишали 0,8; 0,7; 0,9, а в этот раз сказали «0,5», но потом выяснилось, что вообще 0,3", - цитирует "Забмедиа" одного из сотрудников предприятия.

По его словам, при начислении зарплаты обращают внимание на план, однако шахтеры всегда справляются с планом, но, несмотря на это, КТУ, равный единице, им еще не ставили, а от размера этого коэффициента зависят дальнейшие начисления.

Издание отмечает, что недовольство шахтеров также вызвала задержка заработной платы за апрель. "Задержка выплаты заработной платы за апрель текущего года на момент забастовки составила два дня. Размер задолженности по заработной плате составляет 16 млн 419 тысяч 850 руб перед 873 работниками", - сообщил источник, знакомый с ситуаций.

В свою очередь агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает, что для поддержания жизнедеятельности бастующих горняков организована подача пищи и воздуха. "В 13:00 по местному времени четверга три человека добровольно покинули шахту", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что губернатор Наталья Жданова срочно выехала в Тунгокоченский район чтобы на месте разобраться в ситуации.

К проверке ситуации приступила и районная прокуратура, сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры края. Там отметили, что в район планирует прилететь краевой прокурор, но из-за погодных условий его вылет задерживается

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ппп написал 18.05.2017 10:45
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