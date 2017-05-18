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Московский листок

Банкиры сырьевой империи поддержали Трампа в его гостиничном бизнесе, но он ответил им санкциями

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 1

сша санкции банкиры трампнаш
Банкиры сырьевой империи поддержали Трампа в его гостиничном бизнесе, но он ответил им санкциями

Находящийся под американскими санкциями "Внешэкономбанк" профинансировал сделку по строительству отеля под брендом Trump в Торонто. Теперь сделка включена в расследование возможных связей президента США Дональда Трампа с РФ, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. 

В статье WSJ речь идет о 65-этажном небоскребе Trump International Hotel and Tower Toronto, который построила компания Midland Group. 

Ее сооснователь - российско-израильско-канадский миллионер Александр Шнайдер. В 2010 году он получил 850 млн долларов от продажи своей доли в украинской сталелитейной компании "Запорожсталь". Покупатель официально не назывался. Однако источники WSJ утверждают, что сделку инициировал "Внешэкономбанк", который выступил от имени российского стратегического инвестора. 

После продажи "Запорожстали" Шнайдер вложил часть средств в башню в Торонто в момент, когда строительство из-за финансовых сложностей было под угрозой, передает RTVi. 

В ВЭБе отказались давать комментарии газете. 

Представитель головной компании холдинга Трампа заявил, что Trump Organization не была владельцем, девелопером или продавцом башни в Торонто. По его словам, компания только получала лицензионные отчисления за использование названия. 

При этом в 2011-м и 2012 годах WSJ и другие издания сообщали о том, что у Трампа есть небольшая доля в проекте. По расчетам издания, компания Trump Toronto Hotel Management Corp. получила по меньшей мере 611 тыс. долларов отчислений, говорится в поданных в налоговую службу формах компании. 

Небоскреб не принес ожидаемой отдачи, и недавно суд после нескольких лет тяжб между бывшими партнерами одобрил его продажу за 220 млн долларов. 

Трамп многократно подчеркивал, что у него нет инвестиций или деловых интересов в России.

Отметим, однако, что Трамп поступил с российскими коллегами и конкретно с Путиным примерно так, как сам Путин с Березовским, продвигавшим его на место Ельцина.

Министертсво финансов США ввело в феврале персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского "Темпбанка" и сирийских чиновников из-за их поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте американского финансового ведомства. Кроме того, Вашингтон также добавил 23 российские компании в санкционный список из-за ситуации на Украине.

В черный список, в частности, вошли заместители председателя правления банка Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

Кроме того, новые санкции распространились и на семерых сирийских чиновников: министра промышленности Ахмада аль-Хамо, министра коммуникаций и технологий Али аль-Зафира, министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, министра финансов Мамуна Хамдана, министра транспорта Али Хаммуда, министра информации Мухаммада Рамиза Турджумана и главу ЦБ Сирии Дурейда Дургама. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Вселенский плачъ написал 18.05.2017 11:18
В сотый раз замечаю стенания по поводу неблагодарности к России. Мы их подкупали , лавали взятки , всячески ублажали , а они неблагодарные взятки взяли и нас послали нах. Обидно.
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