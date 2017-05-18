Алишер Усманов выставил распальцовку и поплакался: сидел за кражу социалистической собственности

Люблинский суд Москвы в четверг, 18 мая, провел предварительную беседу по иску о защите чести и достоинства, поданному бизнесменом Алишером Усмановым против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Поводом для судебного разбирательства, напомним, стал фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон", в котором фигурирует миллиардер. За день до судебного заседания Усманов выложил видеообращение к Навальному с обвинением оппозиционера в негодяйстве.

В своем видеопослании, размещенном на YouTube, Усманов обращается к Навальному на "ты". "Имея в виду, что наш юрист сейчас будет разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить всем голову, я все же решил необходимым сделать для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду", - пояснил автор ролика.

Также бизнесмен решил заявить о своем преимуществе перед Навальным в интернет-пространстве. "К интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты: я его не пользую, я его развиваю", - подчеркнул миллиардер.

Усманов сказал, что в своем видеообращении хочет объяснить, почему считает Навального негодяем. "Негодяй, на мой взгляд, - это человек, который, не зная другого, готов лгать и о нем. Этим мастерством ты обладаешь просто великолепно", - заявил бизнесмен.

Усманов заявил, что Навальный распространяет лживые сведения о его тюремном прошлом. "Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Начнем с этого. Мне скрывать нечего. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме и причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал в очередной раз. Ты сказал, что я сидел за изнасилование. То есть вот этой манипуляцией статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем", - говорит бизнесмен на видео.

Также миллиардер сравнил свой срок лишения свободы со временем заключения оппозиционера. "Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют, жестокая власть. Ой, какая она жестокая? Аж целые сутки просидел в тюрьме. Одну ночь, насколько я слышал. То есть при такой жестокой власти ты провел в тюрьме одну ночь, а я при мягкой власти ни за что шесть лет отсидел вообще по несуществующему делу", - заявил Усманов.

Кроме того, бизнесмен поставил под сомнение компетентность Навального как юриста и назвал его уголовником. "Если бы ты был настоящим юристом, ты бы знал, что человек, которого полностью реабилитировали, причем не по его просьбе, а по решению Верховного суда страны, не преступник. Если человек реабилитирован по принципу и признаку отсутствия состава преступления. Из нас двоих уголовник - это ты", - заключил Усманов.

Бизнесмен напомнил, что Навальный в настоящее время находится "под приговором судебных органов и на условном сроке". "Тем более ты нарушаешь и административные правила", - добавил автор обращения.

Тем временем в Люблинском суде Москвы прошла предварительная беседа по делу о защите чести и достоинства Усманова. В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение, сообщает "Интерфакс".

Также стало известно, что в конце мая суд проведет предварительные слушания по иску Усманова к Навальному, сообщает ТАСС. На предстоящем заседании стороны представят письменные возражения и дополнительные доказательства. После этого суд сможет приступить к рассмотрению иска по существу.

- Вот уже за одно это, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Навальному огромное спасибо, за то, что заставил эти каменные рожи мультимиллиардеров из путинского окружения говорить, и вот, оказывается, что все наши подозрения оправдались, олигархат и есть воры социалистической собственности, причём не в переносном, "ретроспективном" (через приватизацию), а вполне конкретном смысле, они с этой собственностью (нашей, единой, общей!) боролись идейно, разворовывали её идейно, и теперь наконец получили свободу (частная собственность свята и охраняема конституцией) жить, как буржуи всемирные, на широкую ногу, строить самую длинную в мире яхту, виллы ну и так далее - я просто призываю, за всем уркаганским стильком Усманова рассмотреть нечто идеологическое, а оно там есть, все эти "от Совка умученные" суть есть преступники, эти получающие путинские ордена и называющиеся благодетелями, все они должны быть экспроприированы как экспроприаторы социалистической собственности, и так будет, но уже после Навального, если он, конечно, дотянется до баррикад как буржуазный же проект.

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