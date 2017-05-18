Союзников Сирии, таких, как РФ, будут нещадно душить из США санкциями

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который обязывает президента страны ввести санкции против союзников правительства Сирии. Глава государства должен внести в санкционные списки граждан других стран, которые «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям САР.

Кроме того, президент США обязан применить санкции против иностранцев, предоставляющих Дамаску услуги в оборонной сфере или же сведения военного характера. В тексте законопроекта нет прямого упоминания России, однако сами разработчики называют РФ в числе главных союзников сирийских властей.

Напомним, Трамп поступил с российскими "коллегами" и конкретно с Путиным примерно так, как сам Путин с Березовским, продвигавшим его на место Ельцина.

Министертсво финансов США ввело в феврале персональные санкции в отношении топ-менеджеров российского "Темпбанка" и сирийских чиновников из-за их поддержки режима президента Сирии Башара Асада. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте американского финансового ведомства. Кроме того, Вашингтон также добавил 23 российские компании в санкционный список из-за ситуации на Украине.

В черный список, в частности, вошли заместители председателя правления банка Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

Кроме того, новые санкции распространились и на семерых сирийских чиновников: министра промышленности Ахмада аль-Хамо, министра коммуникаций и технологий Али аль-Зафира, министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, министра финансов Мамуна Хамдана, министра транспорта Али Хаммуда, министра информации Мухаммада Рамиза Турджумана и главу ЦБ Сирии Дурейда Дургама.

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