Магаданского истощённого "приёмниками" мальчика хочет усыновить московская богатая психологиня

Мальчика, привезенного из Магадана в московскую больницу в состоянии крайнего истощения, собирается забрать в свою семью москвичка Светлана Сулейманова, работающая психологом и уже имеющая пятерых своих детей и восьмерых приемных. Органы опеки не препятствуют ей в этом, сообщает "Московский комсомолец".

"Врачи пригласили меня как психолога обследовать ребенка. Они сказали, что никаких заболеваний у него не нашли, но отметили странности в поведении. Мальчик начинал принимать жадно пищу, как только мать выходила из палаты. А при ней капризничал, кричал, отказывался от еды. Мы пообщались с Виталей (имя изменено. - Прим. NEWSru.com), и он мне признался, что это мама его заставляет демонстрировать отсутствие аппетита, нежелание есть. А если он не слушается, то наказывает. Кроме того, по его словам, она давала ему таблетки, после которых его всегда рвет", - рассказала Сулейманова изданию.

При этом отец ребенка, по словам психолога, "слова хорошего" не мог сказать о приемном сыне, только жаловался, как с ним тяжело. На вопрос, почему не отправили мальчика обратно в детский дом, отец сказал, что было жалко отдавать и решили тянуть, раз уж взялись.

Сулейманова рассказала, что, видя, как ребенок стал к ней тянуться, она приняла решение забрать его в свою большую семью. Вместе с мужем и 11 детьми она живет в двухуровневой квартире. Двое старших сыновей живут отдельно.

"Сейчас, после того, как у него появился телефон, он постоянно мне звонит, рассказывает о своих делах, мечтает о том, как мы будем жить вместе, одной семьей", - поделилась психолог. В свою старую семью ребенок возвращаться не хочет.

Пока забрать мальчика из больницы его новая мама не может, так как, по ее словам, есть определенные сложности с региональными детьми в Москве. Но совместная комиссия от департамента соцзащиты, омбудсмена и фонда помощи детям-сиротам, приходившая осмотреть квартиру Сулеймановой, осталась довольна условиями. Правда, психологу ставили в вину то, что она работает и якобы у нее не хватит времени на всех, но Сулейманова пояснила, что у нее есть помощники по хозяйству и нет ничего предосудительного в пользовании услугами нянь и домработниц.

Живя в старой семье, мальчик на домашнем обучении прошел только два класса. Сулейманова намерена за лето освоить с ним программу третьего и четвертого классов и подготовить его к занятиям в школе.

Однако ранее Управление соцзащиты Юго-Западного округа Москвы отменило распоряжение районного отдела соцзащиты о временной опеке, выписало выговор сотрудницам, которые такое решение изначально приняли, и передало дело Валеры обратно Магаданской опеке. Сулеймановой же якобы начали угрожать проверками и изъятием детей.

В ходе доследственной проверки следователи будут выяснять обстоятельства передачи ребенка в приемную семью и роль органов опеки и попечительства в сложившейся ситуации. Правительством Магаданской области во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области также проводится служебное расследование.

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