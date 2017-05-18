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Московский листок

Ветеранам социалистического труда выставили счет за неучастие в капиталистическом субботнике

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 2

беспредел социализм ярославль бедность ветераны
Ветеранам социалистического труда выставили счет за неучастие в капиталистическом субботнике

Пожилые жильцы кооперативного дома на улице Кривого в Ярославле получили платежки ЖКУ за апрель с новой, весьма удивившей их строкой - "Неучастие в субботнике", напротив которой стояла сумма начисления 500 рублей, пишет "Российская газета". 

"Ко мне на прием пришли жильцы этого дома: 77-летний мужчина с трудом поднялся на второй этаж, а его жена вообще из дома уже не выходит. И вот они должны были участвовать в общедомовом субботнике и оказались оштрафованы за то, что на него не вышли", - поделился с изданием депутат Ярославского муниципалитета Анатолий Каширин, которому пенсионеры пожаловались на происходящее. "Оба посетителя - ветераны труда. Просто вопиющий случай", - подчеркнул он. 

По словам 80-летней Маргариты Рябовой, добавку к счетам за коммунальные услуги получили все пенсионеры, не участвовавшие в уборке придомовой территории. "Начислили всем, кто не участвовал. Я сама, хотя мне и 80 лет, лично вышла на субботник, потому что знаю, что в противном случае с меня удержат 500 рублей, а это для меня большие деньги", - рассказала женщина. 

По словам Рябовой, никакого общего собрания жильцов по вопросу участия или неучастия в субботнике не было и председатель ЖСК "Дружба-2" все решила единолично. 

Среди оштрафованных - 76-летняя жительница дома, бывший узник концлагеря и ветеран, она с трудом передвигается по квартире. 

Однако руководство ЖСК не понимает, что предосудительного может быть в штрафах за неучастие в субботнике. По словам председателя "Дружбы-2" Ирины Ступиной, общее собрание было, но в 2014 году и о нем многие забыли. На нем было принято решение о штрафах. "Мы сами себя обслуживаем. Поэтому прибираться надо не только в квартирах, но и на территории возле дома. А народ думает, что придет какой-то дядя и приберет. Тот, кто не хочет это делать, пусть платит - мы наймем людей для этих целей", - пояснила Ступина. 

Жильцам старше 70 лет, по словам председателя, штрафы не начислялись, а попадание их в список оштрафованных - чистая случайность. Ступина заявила, что живет в доме недавно и не может знать возраст всех жильцов. Она пообещала, что всем, кто старше 70, сделают перерасчет. 

Между тем в прокуратуру уже направлен депутатский запрос, а жильцы возмущены не только штрафами, но и тем, что им неизвестны цели расходования средств. Ревизионная комиссия не может получить разрешения на проверку домовой бухгалтерии, а тариф за содержание и ремонт жилья достиг в доме уже 21,94 рубля за квадратный метр. При этом сам пункт "Содержание и ремонт жилья" в числе прочего включает в себя и уборку придомовой территории. 

В прокуратуре Ярославской области уже начата проверка этой ситуации, сообщает "Интерфакс". 

По абсурдности начисление штрафов 80-летним ветеранам труда можно сравнить с ситуацией, произошедшей в городе Братске Иркутской области осенью 2016 года. Там жильцы одной из новостроек с сентября начали получать счета ЖКУ с ощутимо возросшими суммами. Оказалось, что новые счета были выставлены на основании протокола общего собрания, якобы проведенного новым секретарем и председателем 23 августа. Вот только председатель проводить собрание в тот день не могла, так как умерла за месяц до него.

Отметим, однако, что буржуазное государство иногда проявляет и заботу о беднейших дорогих россиянах, к которым конечно же относятся ветераны ВОВ, большая часть которых так и не получили давно обещанных Путиным и Медведевым квартир. В Госдуму 13 мая внесен проект закона о доплатах на лекарства россиянам, которые тратят на это более 10% дохода. В пояснительной записке названо новое число бедных, то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума, - их в России больше 23 миллионов. Еще в середине апреля это число оценивалось в 19,8 млн.

"Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным, за чертой бедности находится более 23 млн человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке к документу. Она опубликована на сайте "Российской газеты". 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
правофланговый написал 18.05.2017 14:59
Но это все же кооператив. В СНТ тоже правда поменьше рублей по 300 за неучастие в прошом году брали.
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(без названия)
дд написал 18.05.2017 13:59
Подавать на мошенничество ( введение в заблуждение в форме обмана) на председателя ТСЖ в особо крупном размере, явно происходила подделка документов ( протоколы общих собраний и проч.)
Надо бить в набат.
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