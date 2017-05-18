Кончина Алексиевич оказалась фэйковой, почти как её Нобелевская премия

"Скончалась нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич". С таким заголовком в четверг, 18 мая, вышли новости во многих российских агентствах и новостных изданиях со ссылкой на нового министра культуры Франции Франсуаз Ниссен.

"Ужасные новости. Умерла Светлана Алексиевич. Подробностей нет", - якобы написала в своем Twitter новый министр, приступившая к своим обязанностям только накануне, а до этого она руководившая издательством Actes Sud, в котором печатались и произведения Алексиевич.

О смерти сообщило также издание Le Figaro. Однако буквально через 20 минут после публикации этого сообщения выяснилось, что Светлана Алексиевич жива. А "утку" о ее кончине запустил известный "шутник" - итальянец Томассо де Бенедетти.

Светлана Алексиевич сама опровергла сведения о своей "безвременной кончине". Она заявила, что "хорошо себя чувствует", а о новостях о своей кончине узнала от журналистов.

"Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации", - сказала Алексиевич в интервью РБК.

Белорусская служба "Радио Свобода" также дозвонилась до писательницы и сообщила, что "Алексиевич находится в Сеуле. С ней все в порядке".

"Утку" о кончине Алексиевич запустил итальянец Томассо де Бенедетти

Новость о кончине Светланы Алексиевич запустил известный автор ложных интернет-сообщений о знаменитостях итальянский учитель литературы и журналист Томассо де Бенедетти.

В этом он сам признался, разместив сообщение в созданном им фальшивом аккаунте от имени французского министра Франсуаз Ниссен.

Де Бенедетти ранее неоднократно создавал аккаунты в соцсетях, якобы принадлежащие известным людям - премьер-министру Италии, президенту Афганистана и ряду других персон. Он публиковал сообщения о смерти таких знаменитостей, как Джоан Роулинг, Фидель Кастро, Михаил Горбачев и Папа Бенедикт XVI.

А его сообщение о смерти президента Сирии Башара Асада привело к скачку цен на нефть.

В январе 2013 года итальянец прославился публикацией фальшивой фотографии президента Венесуэлы Уго Чавеса, который якобы лежал на операционном столе в момент интубации. Это фото напечатали многие крупные издания.

А де Бенедетти просто взял кадр с неизвестным пациентом из ролика на YouTube от 2008 года и отослал его под видом фото Чавеса сразу трем информационным агентствам Коста-Рики, Венесуэлы и Кубы. Позднее он заявил, что и "представить себе не мог, что это все закончится на первой полосе такой важной газеты, как El Pais".

В 2012 году де Бенедетти создал в Twitter фальшивый аккаунт главы МВД РФ Владимира Колокольцева и через него распространил ложную информацию о гибели в Сирии президента Башара Асада.

В 2014 году опять-таки через фальшивый аккаунт Колокольцева он распространил ложную информацию об убийстве в Сирии руководителя экстремистской группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

Как объясняет де Бенедетти, вбрасывая фейковые сообщения, он стремится заставить СМИ скрупулезнее проверять информацию, которую они публикуют.

"Распространяя подобные "новости" в фальшивых аккаунтах, я пытаюсь наглядно продемонстрировать общественности исключительно малую достоверность так называемых social media. К сожалению, зачастую даже весьма влиятельные СМИ в мире используют такую информацию совершенно не критично, не подвергая ее должной проверке", - говорит де Бенедетти.

"Порой мы даже не отдаем себе отчета в том, какую опасность может представлять собой недостоверная информация, которая регулярно распространяется через социальные сети, например через Facebook и Twitter. Я с иронией отношусь к своим провокациям, немедленно сам их разоблачаю, но только подумайте, какие последствия могут иметь подобные действия со стороны людей, действительно опасных для общества", - предупреждает он.

Нобелевка за идейное предательство

Напомним, советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич стала Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

Алексиевич работает в жанре документально-художественной прозы, среди ее произведений - книги про чеченскую войну, Чернобыль, девяностые и Вторую мировую войну глазами женщин ( "У войны не женское лицо" (1985), "Последние свидетели" (1985), "Цинковые мальчики" (1990), "Зачарованные смертью" (1993), "Чернобыльская молитва" (1997), "Последние свидетели. Соло для детского голоса" (2004), "Время сэконд хэнд" (2013). Некоторые из них переведены более чем на 20 языков мира.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный отмечает:

- На самом деле, этот фэйк очень хороший повод не только пропиариться (что уже сделано), но и задуматься (что случится вряд ли - инцидент просмеётся, и всё). Во-первых, как много представителей вполне европейского человечества желают тебе смерти - и главное, за что? Ведь за угол зрения, за клевету на Советскую эпоху в своих произведениях - это же очевидно. Во-вторых, ведь это (фэйк) сделал не "совок недобитый", и вообще не с территории former USSR человек, а итальянец, причём, явно итальянец коммунистических убеждений. Неужели та самая "цивилизованная Европа" (капиталистическая), в угоду которой и делались все не только алексиевические моральные жертвоприношения, отвернулась от новых пасынков своих? Этот второй вопросик посерьёзнее первого будет: ведь той "Европы", которая продолжает тревожить умы экс-советской интеллигенции и вдохновлять её на борьбу "за правильный капитализм" на осколках СССР, просто не существует. Её не существует ни географически, ни ментально, ни тем более документально: это разрозненные страны, в которых тоже сильны социалистические, интернационалистские, солидаристские настроения в среде нового пролетариата и рабочего класса как такового. ВОт ему ненавистен антисоветизм в любом проявлении - причём зачастую даже сильнее ненавистен, чем в экс-советских республиках, включая РФ. Думаю, мой роман-ответ на глупенький заголовок сборника рассказов "Время сэконд хэнд" - "Времявспять" вполне "вправляет" мозги этой самой телегенции, важно только чтоб он для неё не остался тоже заголовком, а был "распакован".

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