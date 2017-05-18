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Московский листок

Сочинский междусобойчик Путина и главредов "статусных" СМИ прошёл на высоком уровне

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 0

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Сочинский междусобойчик Путина и главредов "статусных" СМИ прошёл на высоком уровне

Владимир Путин 16 мая провел в Сочи закрытую и секретную встречу с главными редакторами ряда российских изданий и выслушал их обращения, поставив условие не разглашать содержание беседы. Об этом главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил в эфире передачи "Собчак", вышедшей на телеканале "Дождь" 17 мая. 

"Условия пользовательского соглашения" для участия во встрече предполагали, что ее содержание не будет записываться и разглашаться, рассказал Муратов. 

Сам Муратов сообщил только о том, о чем говорил на встрече он сам. Он, в частности, затронул проблему того, что "множество людей оказались лишены гражданства в феврале 1992 года, когда был принят закон о гражданстве". 

Главный редактор газеты, по его словам, упомянул на встрече обливание зеленкой оппозиционера Алексея Навального. "Я говорил еще о том, что необходимо прекратить уличное насилие - хватит уже обливать людей мочой, фекалиями, выжигать глаза зеленкой", - цитирует Муратова сайт "Дождя". Главный редактор "Новой газеты" отметил, что получил от Путина "содержательный ответ с поручениями". 

"Меня пригласили. Я - профессиональный журналист, редактор газеты. Интересно ли мне встретиться и услышать из первых уст, что думает президент? <…> Конечно, интересно", - подвел итог Муратов. 

Кто еще участвовал во встрече, неизвестно, поскольку больше никто из главных редакторов о ней не рассказывал. 

Дмитрий Муратов заявил, что ему важно понимать картину мира Владимира Путина: "Для меня встреча с президентом - это отнюдь не получение "темника". Это мое искреннее желание понять, какая картина мира в голове у президента страны, избранного большинством избирателей и который, может быть, пойдет на ближайшие выборы". 

Муратов отметил, что не обращался к президенту по поводу угроз, поступивших по адресу "Новой газеты" после публикации расследования о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Главный редактор издания избежал ответа на вопрос, удалось ли запугать редакцию. "Мы защищали людей, которые подверглись насилию, хотя не совершали никаких преступлений. К ним можно как угодно относиться, но у этих людей есть неотъемлемые природные права, и мы защищали их", - объяснил Муратов. 

В эфире той же программы Муратов предал Ксении Собчак конверт с именем некоего "бизнесмена с мировым именем", который спонсирует "Новую газету". Имя в программе не было названо, поскольку финансовый партнер этого не хочет, и газета защищает свой коммерческий интерес. Однако Муратов заявил, что Собчак знает этого человека и может узнать. 

"Газета вполне себя содержит, - уточнил Муратов. - Я вам могу сказать, что у нас прибыльна печатная версия, и нам достаточно много дает интернет. Это не моя компетенция, но у газеты хватает средств на многое, но не на все. Поэтому у нас появился человек, который нам помогает".

От редакции: Нам, конечно, диковинно наблюдать за всей этой закрытой политикой как бы из-за забора. Нет, мы даже не пробуем завидовать, чай, не в Завидово живём... Если тому же Муратову это приятно и лестно, что позвали в Сочи как редактора статусного издания, то редакции ФОРУМа.мск такие "тайные вечери" как-то не к чести, нас бы если и позвали, мы бы отказались (хотя много дельных аналитических советов косвенно даём классово нам ненавистной власти, - правда, редко способной ими воспользоваться). Ну, просто потому что это абсурд - особенно после того, как Путин подписал там очередную цидульку про "развитие информационного общества". Видимо, вот таким оно и должно быть, это общество, где редакторам только тех СМИ, которые замечают кремляди, раздают некие указания, причём в закрытом режиме - а остально общество смотрит на это всё под тем же углом, как и на виллы олигархии и силовигархии, которые увидишь разве что с коптера. Кстати, все олимпийские объекты тоже разгорожены заборчиками в Сочи, примерно как "информационное общество", попавшее в монаршьи указивки - ибо посещение объектов поставлено на коммерческую ногу, и кто не заплатил, тот не попадёт. И место как-то перестаёт быть "намоленным" - там и спорт-то теперь международный бывать побаивается, и самолёт Минобороны рухнул, и сезонные потопы уже не диковинка, но Путин "луз" не меняет - крутой пацан, как и его рокировщик-преемничек Димон, у него там и пляж теперь личный, охраняемый появился...

Что ж, пусть "элита" российских СМИ потом не обижается, что её прозвали КремлеСМИ (а её, "элиты", новости в том же Яндексе разнятся разве что рекламными блоками, идеологической разницы никакой, ассортимента - ноль) - даже "Новая", как бы оппозиционная, ибо её оппозиция не идеологическая, либералам у руля и в оппозиции давно не о чем спорить, их общие мечты сбываются, Роснефть приватизируется... Что же касается "изгоев", к которым в РФ ФОРУМ.мск отнесён, видимо, года так с 2007-го, когда его Чуров лично отключал от электропитания - нам от власти ничего не нужно, даже место в самом заднем ряду, ибо это власть меньшинства. Как не пустили нашего главного редактора даже на прессуху заштатного Азарова под предлогом отсутствия аккредитации - мы хорошо помним... Посему пусть междусобойчик элиты финансовой и "бумажной" становится всё более междусобойчиком - примерно таким же, каким был междусобойчик белоэмиграции, им это и приятно даже, наверное... 

Дмитрий Чёрный, редактор, член Союза журналистов Москвы



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