Единственное жильё у дорогих россиян будут изымать строго по новому закону

В Министерстве юстиции РФ сообщили о доработке законопроекта относительно изъятия единственного жилья за долги. Об этом сообщил замглавы департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак.

Теперь закон распространяется только на неплательщиков алиментов и фигурантов дел о причинении вреда жизни и здоровью. Раньше приставы могли изъять жилье за долги по кредитам или неоплату услуг ЖКХ.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это, в первую очередь, снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», — передает слова Новака «РИА Новости».

Также он подчеркнул, что разработана специальная дифференциальная шкала соотношения размер долга и стоимости недвижимости, «чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру».

Взыскание жилья будет применяться, если виновными окажутся люди с роскошным жильем, а пострадавшими — малообеспеченные граждане. В законопроект была также добавлена поправка по разделено понятия дешевого и роскошного жилья.

От редакции: Очень своевременный будет закончик! Вот ведь - легко же после митинга против реновации в Москве представить себе такую ситуацию: стычка с полицаями. Запросто: причём, как и на Болотной, она может закончиться серией уголовных дел, где в качестве свидетелей выступят полицаи и подтвердят полученные тяжкие увечия ("дело Левого Фронта" изобиловало такими показаниями без подтверждений судмедэкспертизы), то есть требуемое для выселения "причинение вреда жизни и здоровью". Да ещё представителю буржуазной власти!

Тут и конфискацию имущества в пользу правящего класса заработать можно - Алишеру Усманову или мультимиллиардеру Сечину пойдёт имущество мятежных пролетариев "хрущоб". Ну, далее - дело техники, в том числе и строительной, а точнее разрушительной. Жители "хрущоб" не переселяются уже, а просто выселяются на улицы одного из богатейших (по уровню цен) городов мира. И продолжают митинговать, если силы останутся... Реновация + этот закончик будут работать идеальной "бабкой" (инструмент, болтающийся на стреле экскаватора, которым раньше дома ломали), и главное - столько квадратных метров элитного жилья появится в столице для господ богатеньких иностранцев, которые обогатят казну московскую...

Д.Ч.

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