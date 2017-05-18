Бывший охранник Ельцина и Путина наградил Рамзана за верность "питерским"

Главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова почетной грамотой "За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии России". Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"По поручению Виктора Васильевича награду вручил первый заместитель директора ФСВНГ РФ генерал-полковник Сергей Меликов. Я всегда считал, что необходимо тесно взаимодействовать с подразделениями различных министерств и ведомств ВС РФ, оказывать им возможную помощь в решении проблем размещения и боевой подготовки", - сообщил Кадыров.

По его словам, ему "очень приятно", что Росгвардия в сжатые сроки прошла "нелегкий путь становления", и теперь готова "к выполнению любых задач по обеспечению безопасности". "Я благодарен Виктору Васильевичу за высокую оценку нашего труда", - резюмировал Кадыров.

Летом 2016 года сам Кадыров вручил Золотову высшую награду республики - орден Ахмата Кадырова. Он также передал ему сертификат Международного учебного центра подготовки сил специального назначения под номером 001 о прохождении комплексного обучения обеспечению безопасности охраняемого лица.

Пост главы Росгвардии Золотов получил в апреле 2016 года. Пресса писала, что реформа силовых органов будет иметь значительные последствия для Чечни, так как силовые подразделения выйдут из-под руководства Кадырова и перейдут в непосредственное подчинение директору Росгвардии, а также президенту России. Указ президента вывел из-под влияния главы ЧР все основные силовые формирования: ОМОН, СОБР, "Терек", полк Управления вневедомственной охраны.

В то же время СМИ указывали, что Кадыров и Золотов - давние друзья, что, по замечанию "Открытой России", является редкостью для федеральных силовиков. Оппозиционер Илья Яшин в докладе "Угроза национальной безопасности" сообщал, что глава Чечни неоднократно принимал высокопоставленного силовика у себя дома в кругу семьи.

"Свою дружбу, впрочем, они стараются не афишировать. Благодаря Золотову глава Чечни имеет прямой выход на президента России. Именно по инициативе генерала президент РФ публично принял в Кремле Кадырова в день убийства его отца", - говорилось в докладе.

Осенью 2015 года, в разгар расследования убийства Бориса Немцова, когда, по данным источников, нарастало недовольство главой Чечни в верхах, Золотов приехал с визитом в Грозный, и Кадыров снова принял его в кругу семьи. Впрочем, в беседе с "Новой газетой" адвокат Петр Заикин, бывший военнослужащий частей оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ и оперативный сотрудник МВД, высказал мнение, что иметь "дружеские отношения" со всеми - входит в профессиональную компетенцию "чекиста Золотова".

Кадыров в своем Instagram с энтузиазмом отозвался о решении Путина назначить Золотова главой Росгвардии, отметив, что командование доверено "опытному боевому генералу, истинному патриоту Виктору Золотову". Он утверждал, что командиры ВВ, ОМОНа и СОБРа "единогласно" приветствовали реорганизацию.

От редакции: Нам давно интересно, а что это за "российский военный деятель", как называет его Википедия? Ведь Росгвардия создавалась под его персону, как теперь вполне стало ясно не только бывшим вэвэшникам. Так чем этот военный деятель знаменит, в каких сражениях участвовал, сколько битв и за какие населённые пункты "опытный боевой генерал" выиграл, что для армии сделал, за что получил - вооон сколько наград (на правую сторону формы обратите внимание - штук шесть орденов)? Может, в Чеченской кампании первой или второй как-то засветился, и именно поэтому сейчас так нежен к Кадырову?

За качество фото извиняемся, но оно взято с официального кадыровского "Грозный-информа".

Впрочем, в годы Второй Чеченской, с которой началась его карьера в качестве явно не военного деятеля - он был секьюрити Путина, что подтверждает эта фотография - 27-го сентября 2001-го года, - сделанная в Германии.

Может, его кинули вскоре на передовую Чечни с этого тёплого местечка, унаследованного практически вместе с постом президента (ведь он был охранником Ельцина именно в том роковом августе 1991-го, когда решалась судьба страны на долгие десятилетия, и желающих охранять мятежника-изгоя, засевшего в окружённом танками Белом доме, было не так-то много?.. Нет, биография об этом ничего нам не сообщает, однако из неё мы узнаём главное - Золотов, из профессий освоивший лишь одну - слесаря на АЗЛК, был классическим "человеком в штатском", работал в 9-м управлении КГБ, которое к 1990-му году каким-то неведомым образом преобразовалось для него лично в Главное управление охраны Российской Федерации - прообраз ФСО). 19 августа 1991 года охранял Президента РСФСР Бориса Ельцина во время его выступления с брони танка. Вот этот исторический момент.

Борис Ельцин (слева), Александр Коржаков и Виктор Золотов (почти флагшток!) у Белого дома в августе 1991 года.

В 1990-е годы "флагшток" триколора был нанят телохранителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. На этой работе познакомился с Владимиром Путиным, который в то время находился в должности заместителя мэра... Однако в 1996-м Золотов был уволен из ГУО России (ФСО России), некоторое время работал в компании «Балтик-Эскорт» на должности личного телохранителя влиятельного российского предпринимателя Романа Цепова (также бывшего телохранителя Собчака и близкого друга Путина), который умер точно такой же смертью, как и Литвиненко в Лондоне.

Эскорт-услуги, оказывается, могут поднять по лестнице кланового государства гораздо выше, чем поле брани? Тот же Шаманов и прочие боевые генералы, включая покойного Рохлина - отчего-то не снискали такого высокого доверия Путина, а вот секьюритин, ни секунды не воевавший, а лишь отбыв армейский срок в погранвойсках (так какого чёрта носит не погранцовую зелёную, а спецназовский краповый берет? - в точно такой же бордовой беретке и Ельцина "экспонировали" в частях ВВ, когда надо было поддерживать президента приватизируемой России против всполохов возрождения СССР и конкретно Рохлина и ДПА) - сыскал.

По идее, по традиции славной воинской если уж разок присягнул стране и берету - так вот, как на фото, - то и должен бы носить, ведь род войск не меняют, как и родину... Однако что значит цвет берета для такого "военного деятеля", который у самого Ромы-Продюсера успел побыть и на службе и на похоронах?.. Да и минимум одну присягу, на верность советскому народу и на защиту границ СССР, которую несомненно давал Золотов в Советской Армии, он нарушил. И стал клятвопреступником, как многие, ныне браво вышагивающие под триколором. И все ордена - это награды за предательство Советской Родины и за верную службу приватизаторам, ворам социалистической собственности, таким, как Рома-Продюсер и прочие "питерские".

Однако не по воинским традициям, а по понятиям - если можно поработать у Ромы-Продюсера, а потом у Путина, - то почему бы какой-то берет не сменить? Да, берет просто от стыда побагровел, ведь Золотов стал тем самым спецназовцем президента, который вместе с президентом может сменить даже флаг (что при нём, классической гэбне, и произошло - Ельцин-учитель показал, как это легко делается). Нас уже мало интересует вопрос, каких этот человек убеждений. Не с такими личностями дискутировать о верности социалистическому отечеству и защите социалистической собственности. На этом лице кроме лакейского "чего изволите" и заглядывания верного лабрадора в гланды президенту давно ничего нет.

Нам интересно одно - это вот такие "военные деятели", ни секунды не воевавшие в регулярной армии, как и Шойгу, кстати, будут указывать в случае революции, что можно, а что нельзя делать народу, воспользовавшемуся правом на восстание?!

Д.Ч.

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