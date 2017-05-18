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Московский листок

ГПУ хочет судить Сталина и Берию за депортацию крымских татар внутри СССР

Опубликовано 18.05.2017 в разделе комментариев 2

украина ссср вов крым татары евромайдан
ГПУ хочет судить Сталина и Берию за депортацию крымских татар внутри СССР

Генпрокуратура Украины подозревает представителей органов государственной власти СССР, в том числе Иосифа Сталина и Лаврентия Берию, в преступной депортации в 1944 году крымско-татарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины. 

Расследование дела начато в декабре 2015 года прокуратурой Автономной Республики Крым. Хотя с момента совершения преступления прошло 73 года, " с целью восстановления исторической справедливости в кратчайшие сроки следователями прокуратуры прилагаются максимальные усилия для поиска неоспоримых доказательств вины советской власти", говорится в заявлении ведомства. 

Информация собиралась по всем государственным учреждениям на территории Украины. За полтора года в рамках досудебного следствия в государственные архивы направлено 53 запроса, в вузы - 52, в научные библиотеки - 67, говорится на сайте. Полученная информация обработана и составила 103 протокола осмотра документов. 

Кроме того, копии архивных документов были запрошены в Узбекистане, Казахстане и Российской Федерации. Просмотрено 310 томов уголовного дела 13 января 2010 года, согласно которому голодомор украинского народа 1932-1933 годов признан геноцидом, а Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и других руководители советского государства признаны виновными в организации и совершении этого преступления. 

На сегодняшний день установлено более 1000 человек потерпевших из более чем 250 семей. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 63 человека, из них 45 жителей Крыма. Совместно с представителями меджлиса крымско-татарского народа составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представителями советской власти были совершены действия по насильственному переселению. Следователи назначили демографическую экспертизу. 

"Сегодня прокурор в производстве подписала подозрение И. Сталину и Л. Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году. И это не только акт исторической справедливости. Впереди - поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно отмечается 18 мая.

От редакции: В этой новости смешно всё - от заголовка до последнего абзаца. В Украине сейчас бушует жуткий, небывалый экономический кризис. Получавшие ещё в 2015-м году по ставке 400 долларов (что мало, но семье из трёх человек при двух работающих как-то хватало и на еду и на оплату ЖКУ), сегодня получают 100 и вскоре увольняются, так как частным предпринимательством (разведением и нелегальной поставкой в РФ элитных пород кошек) можно заработать вообще не выходя из дома столько же. В стране идёт чудовищное для экологии уже под Киевом нарушающее биогеоценоз копание, незаконное конечно же, янтаря - янтарная лихорадка охватила не только Полесье и Волынь, она ширится, как лишай... Цены растут на всё, а зарплаты падают, так как ассоциация с ЕС и условия выделения кредитов МВФ велят сокращать производство всего и вся, а тарифы повышать. Над украинцами проводят эксперимент, который после "лихих 90-х" казался во всех экс-республиках СССР уже немыслимым... Но он вернулся уже в виде фарса.

И вот, даже не чтобы отвлечь население (оно-то не так глупо), а просто чтобы продолжить некую логику сепарации - ГПУ собирается судить великого Сталина за депортацию татар, которые сформировали уже свои "интербригады" для вермахта, хотели открыть ворота Крыма гитлеровцам. Безусловно, преступлением перед аж тысячей человек сичтается превентивная депортация, а не предательство целого народа, к которому склоняли его клановые и религиозные иерархии и прочие архаические отношения, ещё не искоренённые Советской властью.

Да, были и другие крымские татары, героически сражавшиеся с нацизмом в рядах Красной Армии, и их имён преступление тыловых крыс нисколько не омрачает, эти имена сияют золотом на общем, едином памятнике народа-победителя, советского народа. Но было и преступление, и наказание в 1944-м, соразмерное преступлению нказание, по законам военного времени (которые в мирное время не понять и обратной силы они не имеют) - а вот теперь та же самая Украина, которая сейчас открестилась от СССР нацистским вандализмом и декоммунизацией, и на момент "совершения преступления Сталиным и тов. Берия" никакого отношения к Крыму не имевшая как республика, хочет судить государственных деятелей СССР? Да на каких правах? На правах телешоу? Может, и России, например, завести уголовное дело на граждан США, совершивших преступления против коренного населения в годы прямого геноцида индейцев? А что - отношение Генпрокуратуры РФ к США точно такое же юридически, как ГПУ к ГПУ того, советского времени...

Нет, эти невесёлые шуточки-анекдотики украинского официоза насчёт тысячи пострадавших лично от Сталина и Берия - уже не отвлекут миллионы, ввергнутые Евромайданом в бедность, безработицу и беспросветность. Скоро не виртуальным, а вполне реальным, площадным судом обманутые нациками украинцы будут судить новых вельмож и буржуа, что заработали на Евромайдане миллионы. Да-да, суд миллионов над миллионерами - так будет называться следующий майдан, запоминайте. Это бренд, дарю.

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!TOTO--JBOG-TOT!!!& написал 19.05.2017 00:16
"От редакции: В этой новости смешно все - от заголовка до последнего абзаца."
- После того, кака путин и лавров - великие дипломаты, по указанию 3,1416-дараски Хлопотливой, признали власть узурпаторов на к-л"юкрейнистан" легитимной - они и открыли путь всяким безобразиям!
" В Украине сейчас бушует жуткий, небывалый экономический кризис. Получавшие еще в 2015-м году по ставке 400 долларов (что мало, но семье из трех человек при двух работающих как-то хватало и на еду и на оплату ЖКУ), сегодня получают 100 и вскоре увольняются, так как частным предпринимательством (разведением и нелегальной поставкой в РФ элитных пород кошек) можно заработать вообще не выходя из дома столько же."
- А, пусть кастрюлеголовые таки дохнут - не жаль! Умели скакать - пусть умеют и кушать плоды своего скакания... Впрочем, может кто-то для еурозоо-парка и выживет... То таки да...
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(без названия)
ХХХи написал 18.05.2017 23:43
Мертвых судить может существо безголовое. Берия и Сталин слишком гуманны были.
Из большинства призывников К.А крымских татар основная масса служила Гитлеру. Создавались во всех уголках Крыма дивизии СС, карательные батальоны которые с особой жестокость уничтожали партизан и мирное население. Эта новость пробный шар бандеровцев а затем и власовцы в более мягкой форме совершать тоже самое.
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