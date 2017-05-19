Китай заявил о новой углеводородной революции

Китай объявил об успешном эксперименте по извлечению со дна Южно-Китайского моря "горючего льда" — гидрата природного газа. По заявлениям представителей Министерства природных ресурсов Китая в эфире телекомпании CCTV, начало промышленной добычи газогидрата может означать переход к чистой альтернативной энергетике будущего.

По сообщению Китайской Геологической службы, работы по извлечению газогидратов с глубины более километра проводятся с 10 мая. За это время удалось произвести более 120 тысяч кубических метров газа.

"Горючий лед" — газогидрат — представляет собой ледяное кристаллическое соединение, образованное природным газом (метаном) и водой при высоком давлении и низкой температуре. Один кубический метр "горючего льда" содержит 164 кубических метра обычного природного газа и практически не содержит примесей.

Общемировые предполагаемые запасы горючего льда более чем в два раза превосходят запасы угля, нефти и природного газа. Самые крупные месторождения находятся у побережья Китая.

Первые удачные опыты по извлечению природного газа из газогидратов провела Япония в 2013 году, однако в дальнейшем прекратила разработки.

- Конечно, есть еще очень много технических, технологических и экономических вопросов, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но очень похоже, что в обозримой перспективе государствам-нефтесосам придется очень несладко. Прогресс стоит на трех китах - сырье, энергетике и технологиях. И если Россия потеряет монополию на энергетику, то сразу окажется среди отсталых государств, не имеющих технологических приоритетов и вынужденных за бесценок продавать сырье. И даже на роль сырьевого придатка Китая претендовать станет трудно. Путь один - развивать технологии, но здесь мы, кажется, безнадежно отстали. И при существующей политической системе смена экономической модели навряд ли возможна.