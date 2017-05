Предпоследний из гранж-голосов Сиэтла сша рок in memoriam гранж Фронтмен групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл свел счеты с жизнью: повесился в гостиничном номере. К такому заключению пришел судмедэксперт, пишут американские СМИ. Это произошло в Детройте после концерта группы. Смерть 52-летнего музыканта стала неожиданностью для всех. Во многих интервью Корнелл рассказывал, что в подростковом возрасте у него были проблемы с наркотиками, позже — с алкоголем. В 2007 году он заявил, что избавился от зависимости, пройдя курс реабилитации. Кроме того, Корнелл иногда говорил о периодах депрессии и агорафобии (боязнь открытых пространств и толпы). Крис Корнелл родился в Сиэттле в 1964 году и двадцатью годами позже создал вместе с Хиро Ямамото и Кимом Тайилом одну из самых известных групп города, получившую название Soundgarden. Уже в 1990 году группа получила за свой альбом Ultramega OK первую премию Grammy в номинации Best Metal Performance. В 1994 году альбом Superunknown вывел Soundgarden в лидеры чарта Billboard, а позднее телеканал VH1 поместил Soundgarden на 14-е место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В 1997 году было объявлено о распаде группы, после чего Корнелл записал свой первый сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave, созданной бывшими инструменталистами группы Rage Against The Machine. Вместе с Audioslave Корнелл выпустил три альбома, а в 2007 году объявил об уходе и возобновлении сольной карьеры. В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел новый альбом — King Animal. В феврале 2017 года Soundgarden объявила о начале тура по Северной Америке, до конца мая она должна была дать концерты в Огайо, Миссури, Колорадо, Техасе и Оклахоме. На назначенный на 19 мая концерт в Коламбусе все билеты были проданы заранее. От редакции: Голосина у Криса был неистовый и незабываемый - из всех сиэтлских голосов он был самым высоким и драйвовым. Я всегда поражался тому, как он напрягается во время пения, как выдерживают все жилы-артерии этот высокий хрип... И вот, не выдержал. Что уж скрывать, мы выросли слушая "ЗвукоСад", как можно перевести название группы, которая следом за "Нирваной" завоевала США, Европу и Азию мирным путём. Гранж стал культурным кодом нескольких поколений - причём поддерживая в них левые, интернационалистские ценности как раз тогда, когда СССР ещё дымился руинами после контрреволюции 1991-1993. Сиэтл, город вымирающей, как и у нас индустрии, ещё в 1980-х наделял своих жителей таким отчаянием, что хватило на песни для всего мира. Но среди прочих групп "ЗвукоСад" был всё же ближе к оптимизму и не одной иронией и сарказмом касался реальности - открытая антирелигиозная пропаганда во многих песнях, критика капитализма на каждом шагу, всё это было в начале 90-х у классиков гранжа. Ещё раз в пользу оптимизма и нежелания почивать на лаврах говорит тот факт, что после распада "ЗвукоСада", Крис не сложил руки (хотя заработанного турами хватило бы до конца дней), а пошёл вокалистом в группу младшей генерации - вместо Зака Де Ля Роха в Rage Against The Machine, левейший проект, один из родоначальников Альтернативы, который переименовался в Audioslave. Поначалу казалось, что голос Криса снизит драйв и темп группы, действительно звучание показалось более классическим, рокенролльным, меньше рэпа и рваного ритма. Но зато и классической хардовой тяжести прибавилось, а Крис так развернул свой голос в новом коллективе, что и "ЗвукоСад" показался несерьёзным... Впрочем, на волне нежданного успеха супергруппы, Крис решает возродить "ЗвукоСад", и снова бьёт вместе со старыми друзьями из Сиэтла собственные же рекорды. Однако не перестаёт работать и с инструменталистами Rage Against The Machine - в этой среде вообще царствовал с середины 90-х коммунизм. Тот же Том Морелло, гитарист RATM/Audioslave - убеждённый троцкист, враг империализма, левый активист и затейник. Концерты его группы всегда становились политическими акциями, зачастую переходящими в действия - например, в штурм тюрьмы, где сидел Мумия Абу Джамаль. Крис был близок не только саундово своим младшим левацким братьям из Лос Анджелеса, но и идейно. Именно Audioslave стала первой в истории рок-группой из США, которая дала концерт в Гаване - ещё до официального потепления отношений, стала послом мира, так сказать. Они там исполнили (правда, без вокала, Крис не осмелился петь чужие песни) и хиты RATM. Это был зажигательный концерт солидарности, доказывающий, что и прогрессивная Америка жива, что в США есть рок-музыканты не боящиеся санкций, эмбарго и прочих "дубиночек" власти. Стоит ли удивляться, что уже при успешном реюнионе "ЗвукоСада" Крис ни секунды не размышлял, когда Трамп начал всходить на престол - надо ли собираться вновь с парнями из RATM, чтобы устроить яркое антитрамповское выступление в рамках массовых протестов? Вся прогрессивная Америка тогда вышла выразить своё неуважение империалистическому диктатору и ксенофобу... Увы, сознавать, что на горло этой песне, этому стилю наступила петля - как-то уж совсем печально. Не верится... Помимо всего прочего, среди мировых гранж-звёзд Сиэтла Крис был красавчиком, не уступающим Корту Кобэйну, хотя и совсем другой масти. Ему бы в кино сниматься, а он всё пел... Но напряжение всё же победило, задавило. Песен спето очень много и очень напряжённо, увы, он ушёл так же почти как и лидеры прочих групп, потеснивших в пантеоне славы рок-н-ролла отцов-основателей, таких, как Элвис, причём потеснивших и идеологию того, начального рока, приблизив её к левому глобализму... Остался теперь из стартовых отцов-вокалистов гранжа, звёзд девяностых, один Эдди Веддер, сам хоть и не уроженец Сиэтла, а из Лос Анджелеса, но - Pearl Jam... Дмитрий Чёрный, бас-гитарист Эшелона



