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Московский листок

Россия ввела очередные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 3

Россия ввела очередные ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор ввел с 19 мая временные ограничения на поставки в РФ молочной продукции с некоторых белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) ряда предприятий", - говорится в сообщении.

В частности, под ограничения попали ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал.

По данным ведомства в продукции этих предприятий повторно нашли линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Россельхознадзор также с 19 мая ввел ограничения на поставки сухой молочной сыворотки холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" в связи с повторным обнаружением в ней остатков антибиотиков.

Ранее ведомство ввело режим усиленного контроля в отношении девяти предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями в производстве молочной продукции.

Данные меры, в частности, касались ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат (а также его Копыльского и Любанского филиалов), ОАО "Барановичский молочный завод", ОАО "Кобринский маслосырзавод", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Молочная компания Новогрудские дары", ОАО "Молодечненский молочной комбинат", КПУП "Мозырские молочные продукты", а также ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ворон написал 19.05.2017 09:09
Украины мало...еще и в Белоруссии Майдан захотели...
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(без названия)
стоик777 написал 19.05.2017 09:08
Российские молочные продукты - Самые лучшие в Мире?
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Бей своих?
Григорьич написал 19.05.2017 09:03
Хорошо известна поговорка: "Бей своих, чтоб чужие боялись!"
Но здесь другое, известное под названием "дружественный огонь". Это когда "по своим артиллерия лупит".
То ли прицел сбился, то ли наводчик с большого бодуна.
Или - просто предательство.
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