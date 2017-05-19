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Московский листок

Права на землю в Крыму вызывают желание их отменить, даже с риском потерять весь полуостров

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 2

власть крым земля сепаратизм
Права на землю в Крыму вызывают желание их отменить, даже с риском потерять весь полуостров

Глава Крыма Аксенов предложил вице-премьеру Козаку инициировать внесение в Госдуму отдельного федерального закона, который регулировал бы процесс прекращения прав на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и т. д.), используется не по целевому назначению.

Власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные в бытность полуострова в составе Украины. Речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению чиновников, не отвечают требованиям российского законодательства. По разным оценкам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд.

Выданные госорганами Украины документы, подтверждающие право собственности на участки в Крыму, включая Севастополь, или право их пользования, могут быть признаны недействительными. Такие поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым..." предлагают внести власти региона. 

- Россия получила Крым вместе с тем бардаком, что существовал на Украине, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И с последствиями этого бардака новая власть не справилась - право собственности на имущество граждан и сейчас находятся в полоформленном состоянии. Более того, манипуляции с недвижимостью граждан проходят на основании еще "украинских" постановлений исполнительной власти, бардачных по определению, но теперь они уже приобретают значение российских документов. Например, программа расселения из ветхого жилья идет по документам, принятым на Украине больше 10 лет назад, и абсолютно не соотвествующим российским нормам. А земельные участки, оформленные в украинский период, были просто "проштампованы" российскими властями, то есть приняты как законные, вместе со всеми "косяками" украинского периода. Скажем, по украинским нормам гражданин имел право найти свободное место под самозахват, после чего он узаконивался. Теперь на него уже получены российские документы, ну а Аксенов предлагает дать обратный ход и "разузаконить". Ну и особенно "доставляет" предложение крымских властей внести поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым..." То есть Крым вошел в состав РФ на основании решения референдума, что было подтверждено федеральным законом - фактически это и есть общественный договор между наслением полуострова и российским государством. А теперь предлагается внести в него изменения - ну как если бы вы заключили брачный контракт, а потом, после первой брачной ночи, решили внести в него корректировки... Например, отобрать у некоторых граждан их землю как "неправильно оформленную". Видимо, господин Аксенов решил, что Крым уже достаточно российский, чтобы поступать там по российскому беспределу. А на самом деле это, конечно, дает основания крымчанам пересмотреть и со своей стороны отношения с Россией. То есть ради перспективы отжать крымской землицы на миллиард, создается основа для крымского сепаратизма. Видимо, прецедента Ленура Ислямова, который из вице-премьера российского Крыма превратился в главу террористического вооруженного формирования, кому-то мало. 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
москвАч написал 19.05.2017 09:24
На основании 300 тысяч Росгвардии, дурашка. Которых содержат на твои же деньги.
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(без названия)
ворон написал 19.05.2017 09:14
беспредел! если я имею участок в Крыму,на каком основании какая-то&#8203; плешивая падаль имеет право его забрать?
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