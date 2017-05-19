Швеция вступила в гибридную войну против России

Министр обороны Швеции Петер Хультквист во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом назвал Россию главным вызовом для безопасности Европы: «С моей точки зрения, Россия — это главный вызов. Россия бросила вызов европейской модели безопасности. Она оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за её пределами», — цитирует Хультквиста ТАСС. По его мнению, примером «российской агрессии» является ситуация на Украине.

- Видимо, Украина теперь стала северной Европой, и как во времена Карла XII Швеция считает ее зоной своих интересов, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Каким еще образом Россия может задеть интересы Швеции и вообще северной Европы? В последний раз официально шведский солдат встречался на поле боя с русским больше 200 лет назад. А неофициально - ну, например, во время войны с Финляндией, где добровольцы из "нейтральной" Швеции воевали против СССР на стороне Гитлера. И вот опять - читаем и наслаждаемся, это информация ВВС, а вовсе не "фейковые новости".

"Микаэль Скилт – шведский снайпер. Он отслужил семь лет в шведской армии и в Национальной гвардии Швеции. Сейчас он воюет против пророссийских ополченцев в составе батальона "Азов" на Украине".

http://www.bbc.com/russian/international/2014/07/140716_ukraine_swedish_sniper

- Уже не будем напоминать, что "Азов" не просто вооруженное формирование, а формирование, признанное нацистским, и Конгресс США отдельным пунктом запретил оказывать именно ему какую-либо помощь, - напомнил Анатолий Баранов. - ВВС пишет: "Микаэль называет себя националистом, но по сути он – неонацист". Во всех странах, не исключая и Швецию, существует уголовное наказание за наемничество. Но всегда есть исключение - если гражданин оказался с оружием в руках на территории другого государства по заданию своей страны. В данном случае - Швеции. Поэтому Микаэль Скилт и не скрывает своего лица в "Фейсбуке" - на родине ему ничего не грозит, он вернется героем. Может быть министр обороны Хультквист даже вручит ему награду - закрытым указом, разумеется...