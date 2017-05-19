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Московский листок

Первым делом - дирижабли!

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 0

В Москве прошла пресс-конференция дирижаблестроителей - спустя десятилетия это средство воздухоплавания возвращается.



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