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Московский листок

Чрезвычайная ситуация в четырёх регионах РФ не помешала Путину торговать в КНР газом и нефтью

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 0

регионы потоп тюмень
Чрезвычайная ситуация в четырёх регионах РФ не помешала Путину торговать в КНР газом и нефтью

В трех регионах России сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Тюменской области он распространился уже на пять районов. В одном из них по состоянию на пятницу, 19 мая, уровень воды в реке Ишим продолжает расти. Тем временем из-за лесных пожаров режим ЧС продолжает действовать в Забайкальском крае. В Бурятии и ряде районов Челябинской области его отменили. 

Глава МЧС России Владимир Пучков 16 мая по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Тюменской области объявил, что из-за прохождения весеннего паводка режим ЧС введен в трех регионах России. "Мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей", - сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, вводится также федеральный уровень реагирования, режим ЧС начал действовать со вторника, с 10:00 по московскому времени. 

Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать. "Главное - не допущена гибель людей", - сказал министр. Он отметил, что паводок смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других регионах. "Ситуация требует от нас собранности и особой бдительности", - подчеркнул глава МЧС.

К четвергу, 18 мая, из-за паводка режим ЧС распространился уже на пять районов Тюменской области, хотя до этого действовал в четырех и городе Ишиме. Власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Вагайском районе, сообщила пресс-служба главы региона. 

"Пока есть запас по времени, расслабляться нельзя. Нужно принять все необходимые меры по Вагайскому району. В случае если ситуация будет неблагоприятной, муниципалитет должен быть готов к приходу воды", - приводились в пресс-релизе слова губернатора области Владимира Якушева. Глава региона поручил укрепить и поднять дамбу в селе Вагай еще на один метр, чтобы создать запас прочности. 

Вагайский район расположен на севере Тюменской области, по его территории протекают такие крупные реки, как Вагай и Иртыш. В конце апреля - начале мая режим ЧС из-за паводка был объявлен в южных районах региона - Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском, а также в городе Ишиме, сообщает "Интерфакс".

В пятницу, 19 мая, продолжает увеличиваться уровень воды в реке Ишим, протекающей по территории Викуловского района Тюменской области. Режим ЧС был введен там с 14 мая. "За последние сутки вода в реке поднялась еще на 53 см, достигнув к утру 19 мая отметки в 960 см", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" сотрудник викуловской районной администрации. Вместе с тем, по его словам, подтопленных домов в районе нет. 

За 16-17 мая вода в Ишиме в Викуловском районе прибыла на 129 см. Благодаря работам, проведенным по укреплению дамбы, критический уровень подъема реки удалось увеличить с 990 см до 1150 см. 

Уровень воды в Ишиме на территории одноименного города тем временем продолжает снижаться и составляет 928 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "Остаются подтоплены 23 дома, 5934 нежилых садоводческих участка", - говорится в сообщении ведомства. На территории Ишимского района подтоплен 41 дом и 674 нежилых садоводческих участка.

На территории Абатского района подтоплено два жилых дома и 270 нежилых садоводческих участков. Уровень воды в реке Ишим составляет 1141 см. 

На минувшей неделе глава ГУ МЧС РФ по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин заверил, что уровень воды на всем протяжении Ишима снижается и второй волны паводка не будет. "В ближайшие дни мы ожидаем резкое понижение уровня воды. Никакой "второй волны" паводка не было, нет и не будет", - утверждал руководитель регионального ведомства.

Напомним, по данным ГУ МЧС России по Тюменской области на 14 мая, в Ишиме остается подтоплено 5934 нежилых садоводческих участка и 53 жилых дома. В Ишимском муниципальном районе подтоплено 674 нежилых садоводческих участка и 77 жилых домов, на территории Абатского района подтопленных домов нет.

Напомним, 11 мая эвакуация жителей началась в еще одном микрорайоне города Ишим в Тюменской области из-за паводка, где под угрозой затопления находятся восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В г. Ишим в микрорайоне Серебрянка началась эвакуация жителей, рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества "Энергетик". В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении: задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома", - говорится в сообщении.

Для эвакуации граждан подготовлен общественный и спецтранспорт. "Для проживания людей работают семь пунктов временного размещения (ПВР). Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт. Заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефону ЕДДС города Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112", - уточнили в пресс-службе. 

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