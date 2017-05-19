"И понял я окончательно, что антипутинистская революция неизбежна..."

Выражение дуржуазия применительно к российскому правящему классу 1917 года я впервые услышал от светлой памяти историка и диссидента Андрея Фадина.

Весной 1917 года все понимали, что раздел земли между крестьянами (чёрный передел) – неизбежен.

Просто потому, что даже самая правая тогдашняя партия – конституционного-демократическая ("Народной свободы") именно это предлагала в своей программе.

За это её люто ненавидели правые десятью годами раньше, когда депутатов Думы, требовавших своевременной и всеобъемлющей аграрной реформы, убивали прямо на улице.

И уже тем более, такой реформы, только в ещё более жёсткой форме, требовали демократические социалисты – эсеры (и «чернОвцы», и «спиридоновцы») и социал-демократы-плехановцы (меньшевики).



Не будь выступления Корнилова и сдетонированного им большевистского переворота, в Учредительном собрании всё равно было бы огромное социалистическое большинство, лишь была бы значительно выше доля партии «Народной свободы» (к-д).



Спрогнозировать принятие черновской аграрной программы было совсем несложно. Она поддерживалась почти консенсусом. Даже Ленин именно её ввёл Декретом №2. Либеральная фракция (сейчас её сочли бы социал-демократической) в ВУС могла бы отстоять лишь очень небольшие денежные компенсации помещикам.

Поэтому единственным способом предотвратить радикализацию (эскалацию) революции – было срочно принять декрет об аграрной реформе, мудро предусмотрев бонусы для фронтовиков, героев (георгиевских кавалеров), инвалидов войны и семей, потерявших на фронте кормильцев.

Кстати, фронтовики дружно поддержали бы лишение бонусов дезертиров, это удержало бы армию от разложения куда лучше предлагаемых расстрелов.

Реформу должны были начать после войны, но местные власти и земства должны были получить публичное указание проводить необходимую техническую подготовку. Чтобы у всех на глазах по полям стали бы ходить землемеры, составляться планы угодий… А фронтовики узнавали бы об этом из писем ("ты, Ваня-дорогой, лучше воюй, землицы нам больше дадут") и газет.

К слову о газетах. Победу Ленина приписывают возможности завалить фронт прессой и прокламациями. Но кто мешал тогдашним российским олигархам дать десятикратно больше средств на эсеровские и кадетские издания?

Все сомнение по поводу легитимности принятия такого декрета до созыва ВУС легко отметаются следующим соображением.



Немедленно после поражения корниловцев, 1(14) сентября 1917 годаВсероссийское Демократическое совещание (фактически – круглый стол «февралистских» партий) приняло значительно более принципиальное решение – о провозглашении Российской империи республикой.

Это ведь не только ликвидация монархии, но и отмена империи, с необходимостью требующая создания системы федеративных и конфедеративных отношений.



Поэтому пресловутое августовское Московское Государственное совещание, вместо генеральских презентаций, должно было бы стать легитимацией Великой Аграрной <Антифеодальной> Реформы.

И было бы очень красиво, чтобы с инициативой выступили именно либеральные земские деятели. Как во Франции в августе 1789 года, когда именно аристократы выступили с инициативой отмены феодальных привилегий.

А теперь ко дню сегодняшнему. Не меньший кретинизм проявляет и нынешний путинский истеблишмент. Видеоролики Вокс и Усманова, где последний выглядит даже похабней, выселение провинциальных штабов, призывы Зюганова объединиться всем «патриото-государственникам» на борьбу с Навальным и «либеральным» правительством – всё это только несёт Нашего-Лёшу в Кремль…

Конспирологам, считающим всё это – изощрённой формой «договорного матча», мне очень хочется напомнить про аналогичный «пи-ар», который Андропов и Суслов устроили Сахарову и Солженицыну, а Горбачёв и Лигачёв – Ельцину…



Совсем же недавно схожая антитрамповская мобилизация и сделала отрытую креатуру Путина президентом США.

Потом историки будут перебирать разные варианты, как можно было избежать Пятой русской революции. Подобно тому, как они уже век осуждают мирные варианты избежать предыдущих четырёх.

Летом 1917 года у Керенского был единственный вариант остановить победу большевиков, предвиденную ещё Дурново в феврале 1914 года (и смерть Ленина при подавлении июльского выступления дала бы шанс Троцкому и Свердлову), - это поставить вопрос о необходимости мирных переговоров и начать аграрную реформу.

Сейчас можно было бы срочно снять Медведева, нагрузить законопроект о реновации такими поправками, которые сведут его к рутинному расширению расселения ветхого и аварийного жилья, и зарегистрировать «партию Прогресса», чтобы Навальный увяз в проблемах партстроительства и его движение разделилось на сторонников и противников партийности. Для дополнительных гарантий антинавальности нужно снять запрет на иностранное финансирование НКО. Окрепшие на грантах правозащитники ведь будут поддерживать Явлинского – пока лучшего противовеса Навальному.



Все эти рассуждени помогли мне в анализе очередного программного текста Ходорковского, предложившего 18 мая на "Российском форуме" в Вильнюсе свой алгоритм https://www.facebook.com/mbk313373/posts/1862142570718722 безреволюционного разрешения кризиса.

И понял я окончательно, что антипутинистская революция неизбежна, поскольку рецепты Михаила Борисовича для Путина, путинского истеблишмента (начиная с Усманова и заканчивая заказчиком клипа Алисы Вокс), и антипутинской оппозиции ещё более несбыточны, нежели те, что "предложил" Путина, а заодно и Керенскому и Рябушинскому я.

Ходорковский предложил следующее (мой адаптированный пересказ).



1) Путин:

- остаётся президентом, но конституция возвращается к варианту начала 1993 года, когда Ельцин формально утрачивал право руководить указами и его теоретически уравновешивала фигура премьера, опирающегося на парламентское большинство;

- даёт возможность независимой оппозиции стать системной и свободно побеждать на честных выборах.



2) Оппозиция отказывается от:

- требований привлечь к ответственности преступников из истеблишмента и от люстрации (такой российский "панкт Монклоа");

- идеи революционной диктатуры в случае победы;

- объединения в единую протестную силу, а ограничивается координированием 3-4 самостоятельных политических сил.



3) Оппозиция и истеблишмент вместе возобновляют открытость России к Европе [т.е. прекращается антизападническая пропаганда и самоизоляция], но Европа (ЕС) предоставляет России достойное её место.

Наверно, это теоретически очень элегантная политологическая конструкция.



В одной части - это отсылка к польской формуле 1989-90 годов - "президент - ваш (системы, в данном случае - генерал Ярузельский), премьер - наш" (оппозиции, в данном случае - один из лидеров "Солидарности", католический журналист и диссидент Тадеуш Мазовецкий).



Но в другой части - её полная противоположность. За Мазовецким и министром экономики, автором шокотерапии Лешеком Бальцеровичем стояла вся объединённая оппозиция - "Солидарность" во главе с Валенсой. Нам же предлагают подпереть получившего большие полномочия премьера-"европеиста" только рыхлый альянс чахлых оппозиционных группировок. Это даже не обращение к несостоявшемуся варианту августа 1991 года - президент Горбачёв - премьер Назарбаев (тогда поощрявший частный бизнес и открытость) и новый союзный договор, резко ослаблявший центральное руководство.

Реальное значение плана Ходорковского - в моём понимании - это сделать Навального вторым гарантом путинизма. Перераспределить центр тяжести в истеблишменте от администрации и силовиков к олигархам (условный Усманов становится главнее безусловного Никиты Иванова) и провинциальным бюрократическо-предпринимательским кланам, которые у нас зовут "региональные элиты". Вынудить Брюссель (т.е. Берлин и Париж) дать Москве некий контрольный ключ, снять секторальные санкции, позволить Москве получить какой-то "пакет голосующих акций" в ОАО "Украина".

Я только про партии не понял. "ЯБЛОКО", ПАРНАС и Навальнианское движение - отдельно никакие не силы. А возможные оппозиционные левые и правонационалистические движения с либералами сливаться не будут даже на пике революционного протеста, хотя на этом самом пике в общую коалицию могут и войти.

Что же касается гарантий от узурпации власти вождём революции, то есть апробированные в истории методы - коллективная диктатура (комитет национального спасения Великой Французской и большевистское руководство Великой Октябрьской) и находящийся вне формальных революционных властных институтов некий Совет революции (как в Португалии 1974 или Иране 1979) с высшими надзорными функциями.

Евгений Ихлов

От редакции: Разрешите напомнить, что главным достижением режима в ходе массовых протестов 2011-12 годов, которое позволило им не перерасти в революцию, был раскол прежде единого протестного движения на потоки, реки, ручейки и совсем уж перессачки.

Национальная Ассамблея, гениальное детище Гарри Каспарова, им же самим и было закрыто из-за внутренних разногласий по непринципиальным вопросам аккурат накануне массовых протестов, непосредственно роли в событиях не сыграла. Но опосредованно - ее роль была колоссальна. Именно она не просто заложила, а фактически сформировала внепартийный и внеидеологический протестный фронт, и сделала склоки между левыми и правыми на какой-то период просто неприличными.

Но во время протестов в лидеры выдвинулись совершенно иные люди, не имевшие позитивной школы НА, и именно они все и провалили. Не будем рассуждать, нарочно или по глупости. Но когда первый же массовый митинг на Болотной открыл не пламенный Лимонов, не Каспаров и даже не Удальцов, а бывший руководитель фракции "Наш дом - Россия" Рыжков, очень многим откровенно стало не по себе. Хотя виду и не подали. Потом Леша Навальный отправил революцию на зимние каникулы и укатил в Мексику. Потом Удальцов на президентских выборах пошел в младшие партнеры к заведомо проигравшему Зюганову, о котором уже начали было забывать. И потом случилась грандиозная полицейская провокация на Болотной же 6 мая, о которой предупреждали заранее - я лично и предупреждал.

Дальше уже началось посмешище и развал - фальсифицированные насквозь "выборы" в Координационный совет оппозиции, в котором оказались какие-то девочки и мальчики, а лидеров не оказалось, кроме Навального, конечно. Потом стыдная беготня по бульварам от ОМОНа под названием "Оккупай Абай". Феерично сфальсифицированные "выборы" в Химках, имевшие знаковый смысл - после разгрома на них можно было закрывать революцию на обед.

Ну и "выборы" московского мэра Собянина, на которых Навальный оказал победителю просто неоценимую услугу. Убийство Немцова - это был просто бонус Навальному, делающий его фактически безальтернативным вождем поражения оппозиции на "выборах" Путина в 2018 году. Потому что Ходорковский - это очень мило, но уже нереально, а Явлинский - так и просто смешно.

Осенью, кстати, выходит из тюрьмы Удальцов, но никто - вообще никто! - даже не обсуждает его выдвижения на выборах 2018 года! Нет такого! Как не видно и не слышно уже вышедшего на свободу Развозжаева.

Так и хочется спросить нашего главного оппозиционера Зюганова - ну ты уже старый хрен, ты уже несколько раз проигрывал, что ж не выдвинешь Удальцова? Обсуждать вопрос уже можно, уже пора. Но - молчание. Это не беспартийного внучка протащить в депутаты...

И теперь о главном - о шансах.

Если бы, как пишет Евгений Витальевич Ихлов, кто-то готовился бы реально победить на выборах 2018 года, его победа была бы возможна только при объединении всех протестных сил, без исключения. И никак иначе. По одиночке у всех кишка тонка настолько, что говорить не о чем.

До выборов уже считаннные месяцы. Что должно было происходить, если б кто-то рассчитывал на победу?

Правильно, должны были идти переговоры между разными политическими силами, составляющими лоскутное одеяло российской оппозиции.

Как секретарь ЦК ОКП, член президиума Межрегионального объединения коммунистов, наконец как редактор крупнейшего в Восточной Европе левого портала официально заявляю - ничего о подобных переговорах я не слышал! На дворе 19 мая. У власти даже для региональных выборов уже давно сформированы бюджеты, определены действующие лица и исполнители.

Что у оппозиции? В плане хоть каких-то интеграционных процессов - ни-че-го!

Я лишь готов повторить слова сами знаете кого: "Коммунист пойдет на союз хоть с чертом, если им один шаг по пути!"

Но наши "черти", по некоторым сведениям, если и ведут с кем-то переговоры, то с сотрудниками Администрации президента. Может им тоже "один шаг по пути"? Я не знаю, свечку не держал. Но вот с нами никаких "попутных шагов" пока никто не ищет...

Анатолий Баранов