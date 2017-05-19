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Московский листок

Китайские лётчики повели себя с американским шпионом почти как российские недавно

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 0

сша кризис кнр конфронтация
Китайские лётчики повели себя с американским шпионом почти как российские недавно

Два истребителя КНР совершили перехват самолета ВВС Соединенных Штатов над Восточно-Китайским морем. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух американских военных чиновников. Позже информацию подтвердили в Пентагоне. 

Как стало известно, самолет WC-135 Constant Phoenix совершал плановую миссию по изучению атмосферы в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. Его перехватили два китайских истребителя Су-30. 

Экипаж американского самолета посчитал действия китайских летчиков "непрофессиональными". Как отметили американские военные, самолет США действовал в соответствии с международным правом. 

Пентагон подтвердил информацию о том, что два китайских истребителя Су-30 сопровождали американский самолет WC-135 Constant Phoenix над Восточно-Китайским морем. Об инциденте ТАСС в четверг рассказала официальный представитель ВВС США подполковник Лори Ходж. 

"В среду, 17 мая, два китайских истребителя Су-30 сопровождали самолет WC-135 Constant Phoenix , совершавший плановый полет в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. WC-135 действовал в соответствии с международным правом", - заявила Ходж. 

По словам Лори Ходж, Пентагон "продолжает расследование инцидента", однако "первоначальные отчеты ВВС США характеризуют сопровождение как непрофессиональное". По ее словам, "данный вопрос обсуждается с Китаем по соответствующим дипломатическим и военным каналам". 

Самолет WC-135 Constant Phoenix оснащен специальным оборудованием для замеров воздуха. На борту такого типа летательных аппаратов размещено оборудование, позволяющее, в частности, в режиме реального времени выявлять наличие радиоактивных частиц в воздухе. 

Ранее ВВС США сообщали, что такие машины на регулярной основе проводят вылеты над Дальним Востоком, Индийским океаном, Бенгальским заливом, Средиземным морем, полярными районами планеты, а также у побережья Южной Америки и Африки. Эти же самолеты активно использовались США после аварии на Чернобыльской АЭС. 

В сентябре 2016 года Пентагон заявил, что отправляет в район Корейского полуострова один из таких самолетов в связи с подземным ядерным испытанием, проведенным КНДР.

Отметим, что аналогичный инцидент произошёл и у границ РФ недавно, 12 мая. В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. 9 мая российские средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Для ее перехвата в небо был поднят Су-30, который идентифицировал объект как американский самолет-разведчик.

«Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет- разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — сообщили в Минобороны. 

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