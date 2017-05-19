Собянинские паскудники начали снос пятиэтажек с Бескудниково, а переселять пока некуда

Столичные власти прорабатывают около 300 земельных участков для строительства домов по программе реновации жилья, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас идет большая работа, у нас в проработке около 300 площадок, из них около 250 мы видим совершенно отчетливо", — сказал М.Хуснуллин.

По его словам, данные площадки принадлежат столичным властям.

"Это городские земельные участки, на некоторых из них расположены неэффективно используемые городские объекты, совсем небольшая доля земельных участков прилегает к промзонам", — сказал заммэра.

Как сообщалось, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении в проект стартовало 15 мая и продлится до 15 июня.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что жители снесённых пятиэтажек смогут начать переезжать в новые дома уже в конце текущего года.

По словам заместителя мэра, столичные власти уже располагают пятью тысячами квартир в новых домах, в которые планируется переселить жителей пятиэтажек в рамках программы реновации жилья. Так, первым районом по переселению станет Бескудниково. Здесь, по данным московского правительства, находится 37 пятиэтажек, которые в ближайшем будущем будут стёрты с лица земли. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что сносу подлежат лишь те дома, в которых большая часть жильцов высказалась за снос. В случае если жильцы отказываются принимать участие в программе реновации, пятиэтажку сносить не будут. От редакции: Видите, как всё забавно выходит: в своих распространяемых через МФЦ "Мои документы" брощюрках с популяризацией реновации Собянин обещал одно, а на деле выходит другое. Дома уже ломают, а переезжать предложат в лучшем случае в конце года. Вот такова цена слова нынешнего мэра! Дебет с кредитом точно не сходятся: сносить планируют, а на улице Вернадского уже начали 4,5 тысячи ДОМОВ - но для переселенцев имеется лишь 5 тысяч КВАРТИР. По дому в каждую квартиру?!! Ну, а кто с улицы Вернадского пока сидит на чемоданах и по родственникам ютится - им есть, чем себя утешить, ведь не они одни такие. Ну, мало ли что голосовали они против реновации - ковш экскаватора всё решил за них. Мой товарищ, житель пятиэтажки на улице Демьяна Бедного, уже написал замечательный стих, который для публикации придётся всё же подредактировать, но вы легко догадаетесь, какие слова в нём заменены на цензурные: Про планы сноса пятиэтажек - встречное предложение Хочется снести пятиэтажек?! Мэр Собянин - гад и пылесос!

Будто срёт, везде полно бумажек... Всё в них назначается под снос...

Думал раньше, нечего терять мне, дом стоит и будет, хоть до ста!

Но чего удумали вдруг, пляди! Питер реновацией достал! Будто Гитлер иль бухой селянин спутал карты сноса и Москвы,

Ты бы Ленинград сносил, Собянин! Город, там где лошади и львы...

Отвечал за снос бы Петербурга - родины чекистов и воров!

Что тебе бы главный сделал урка?! Отстранил бы?! Вызвал докторов?! Поскакал бы как ковбой на члене, вдоль оград и парков у реки...

Не Наполеоном на Елене, а задротом ватным в две руки...

То, что не сумели сделать фрицы, думал - вам удастся завершить?

Жирных ёбл, довольных, жир на лицах - мастера пилить и потрошить... Мне плевать, кого избрал наташкой для своих коммерческих утех,

Я не дам свою пятиэтажку тебе дрючить на глазах у всех!

И какой - не знаю падшей пляди ты посмел такое предложить?

Сам *издуй! Хоть в Питер, хоть в замкадье! Там где жил я, там и буду жить! А.Разуков, москвич, снайпер по военному образованию Материалы по теме: Нет #хреновации Собянин таки взорвал Москву "И понял я окончательно, что антипутинистская революция неизбежна..." Сочинский междусобойчик Путина и главредов "статусных" СМИ прошёл на высоком уровне Чрезвычайная ситуация в четырёх регионах РФ не помешала Путину торговать в КНР газом и нефтью