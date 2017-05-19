Ассанжа уже не обвиняют в изнасиловании по-шведски

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters. "Главный прокурор Марианна Ню приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа", - цитирует агентство заявление прокуратуры.

Видеокадры с пресс-конференции шведского прокурора появились в Сети. "Сегодня не осталось никаких возможных мер, которые могли бы быть предприняты для продолжения расследования", - заявила прокурор (цитата по радио Ekot). По ее словам, чтобы продолжить предварительное расследование, необходимо, чтобы Ассанж был официально обвинен в преступлении, но это невозможно, потому что он прячется на территории посольства.

Шведское радио Ekot передает, что в ходе мероприятия журналисты поинтересовались у главного прокурора, во сколько обошлось предварительное расследование в отношении Ассанжа, однако она уклонилась от ответа, заметив лишь, что этот факт не должен влиять на принятие решение о прекращении дела. Ранее пресса писала, что только на охрану посольства Эквадора британской полицией, ожидавшей возможности арестовать Ассанжа по запросу Швеции, было потрачено более 18 млн долларов.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон в интервью радио Ekot назвал решение шведских властей "полной победой". Он также заявил шведскому информагентству TT, что его клиент попросил его рассмотреть возможность подачи иска против Швеции с целью получения материального возмещения нанесенного ему ущерба в результате следственных действия. "Речь идет не о деньгах, а о реституции", - пояснил защитник. Он предположил, что Ассанж в конечном итоге попытаться попасть в Эквадор. Напомним, что в 2016 году рабочая группа ООН признала, что Ассанж был незаконно лишен свободы, и призвала Великобританию и Швецию выплатить ему компенсацию.

Другой защитник активиста, Хуан Бранко, заявил в интервью France Info, что основатель WikiLeaks намерен просить политическое убежище во Франции. Отметим, что ранее Ассанж уже пытался попросить убежища у Франции, однако Париж ему в этом отказал. В Сети также появились шуточные предположения о том, что Ассанж может уехать в Россию, где уже скрывается другой информатор WikiLeaks - Эдвард Сноуден. Примечательно, что он до сих пор никак не прокомментировал новость об Ассанже.

В Twitter WikiLeaks сообщается, что после решение шведской прокуратуры ордер на арест активиста будет отменен. Это в свою очередь, приведет к прекращению процедуры экстрадиции, запущенной в отношении Ассанжа, рассказал изданию The Telegraph эксперт Эдвард Грейндж.

Обвинитель по делу Ассанжа заявила, что была "шокирована" решением прокурора не продолжать расследование. "Это скандал, когда подозреваемый в изнасиловании может уклониться от правосудия и тем самым избежать суда ... Моя клиентка шокирована. Никакое решение (суда закончить расследование) не может изменить тот факт, что Ассанж подвергал ее изнасилованию", - заявила журналистам The Telegraph юрист Элизабет Фриц, которая представляет предполагаемую жертву Ассанжа.

Сам Ассанж после появления сообщения о решении шведских прокуроров опубликовал в Twitter фотографию, на которой он улыбается.

Напомним, Комиссия ООН приняла в феврале прошлого года решение в пользу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне уже четвертый год, и признала его преследование необоснованным, сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании в сентябре 2014 года. Об официальном заключении по делу сообщат 5 февраля. Однако, как отмечают журналисты, рабочая комиссия ООН формально не имеет влияния на британское или шведское правосудие, поэтому ордер на арест Ассанжа может по-прежнему действовать.

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