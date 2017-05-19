Дорогие россияне продолжают жечь историю Великой отечественной ради альтернативной, где победил Николай-2

В городе Балашове Саратовской области в ночь на 19 мая пьяный москвич сжег венки на мемориале с Вечным огнем, установленном в центральном городском парке в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, 23-летний житель Москвы приехал в Балашов к родственникам и вечером 18 мая со своим другом находился в увеселительном заведении в центре города. Там молодые люди они познакомились с двумя студентками местного вуза.

Затем вся компания отправилась в упомянутый парк, где столичный гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег венки на мемориале. Позднее его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 214 ("Вандализм") УК РФ.

Врио главы региона Виктор Радаев назвал произошедшее "чудовищным вандализмом" и призвал сурово покарать виновника. "Были подожжены и уничтожены венки у памятника "Вечный огонь", - цитирует его местный портал "Балашовер". - Это не рядовое хулиганство. Преступник перешел все нормы морали и нравственности! Преступник должен ответить перед законом. По всей его строгости".

Также сайт публикует ФОТО с места происшествия, запечатлевшие обугленные останки венков.

Подобные ЧП не редкость для Путинской России

В последние годы в нашей стране было зафиксировано множество различных происшествий, связанных с осквернением мемориалов с Вечным огнем. В июле прошлого года неизвестные разгромили мемориал "Вечный огонь" в центре города Миасса в Челябинской области: раскололи мраморные плиты, сожгли венки, закидали мусором и пластиковыми бутылками газовую горелку.

31 мая 2016 года волну возмущения в соцсетях вызвал видеоролик, запечатлевший, как в Кемерово жарят сосиски на Вечном огне на Аллее Героев. При этом кадры сопровождаются государственным гимном России.

Ранее в украинской столице Киеве на Вечном огне демонстративно жарили сосиски и яичницу.

Осенью 2014 года пьяная женщина "от скуки" спалила венок у Вечного огня на аллее воинской славы в поселке Пятиморск в Волгоградской области.

- Тут, правда, важно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что это были за венки, если триколорные - у меня и у самого возникают подобные мысли, не сжечь, так оттащить хотя бы, когда в Ашукино под памятником Советскому солдату красуется такое неуместное власовское соцветье, которое бы у бронзового солдата вызвало, оживи он вдруг, только недоумение и ненависть... однако болезнь триколорного общества куда запущеннее, поэтому у нас всякий раз при таких новостях вываливаются "тэги", вот и читайте, как мнящая себя выше постмайданной Украины (на фоне её прогрессирующего склероза и маразма по части отношения к ВОВ) Раша выглядит сама, я бы таких деятелей судил показательно и отправлял на длительные исправительные работы, чтобы с потом дурь выходила, впрочем, и у этих вандалов есть свои "учителя", тут вот русские националисты/монархисты всерьёз читают в Новосибирске лекции о победе Николая Второго во Второй мировой, ну фэнтези и альтернативная история, а реальная - в костёр, всё логично, и из этого костра рождается вот такое (вы не смейтесь - это давно не смешно, завтра эти питекантропы побегут мавзолей Ленина разрушать, с их архаическим сознанием и альтернативным триколором)...

Материалы по теме:

В Миассе нацисты подожгли памятник Ленину

"Могилы героев перенесли, чтобы проституткам было где стоять"

Из НПО имени Лавочкина после позорного переноса мемориала героев ВОВ похитили 180 млн рублей

Администрация подмосковных Химок пошла по эстонскому пути, раскопав могилы героев Советского союза