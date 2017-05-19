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Московский листок

Кремляди хранят верность трампнашизму назло сеющим раздоры врагам

Опубликовано 19.05.2017 в разделе комментариев 0

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Кремляди хранят верность трампнашизму назло сеющим раздоры врагам

В Кремле растет недовольство тем, что президент США Дональд Трамп из-за обвинений его в связях с Россией и разговоров о возможном импичменте не может "наладить нормальные рабочие отношения" с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного кремлевского чиновника. 

В Москве обеспокоены тем, что президентство Трампа сопровождают политические кризисы, навязчиво связываемые с РФ. "Его судьба выглядит все более неопределенной для кремлевских политиков", - пишет Bloomberg со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией. Это делает невозможным решение ключевых вопросов о конфликте в Сирии и о снятии санкций из-за Украины. 

"Надежда медленно испаряется", - заявил Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике РФ - неправительственной организации, консультирующей Кремль. В случае импичмента Трампа и замены его на вице-президента Майка Пенса, "очень консервативного и довольно агрессивного" по отношению к РФ, будет "совершенно невозможно" иметь дело с США, посетовал политолог. 

Шутку Путина о том, что глава российского МИДа Сергей Лавров не поделился выведанными у Трампа секретами со спецслужбами, американское агентство отнесло к "черному юмору". 

В Москве есть мнение, что, "учитывая сложную позицию Трампа, нет смысла продолжать серьезный диалог", сказал Андрей Кортунов, возглавляющий Российский совет по международным делам - исследовательскую группу, созданную Кремлем. По словам Кортунова, опасения по поводу импичмента Трампа растут. "В Москве есть люди, которые серьезно относятся к такой возможности", - сказал он. 

В России все больше чувствуют, что оппоненты Трампа намерены его выжить, говорит Олег Морозов, бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, который сейчас работает в комитете по международным делам Госдумы. "Война против него будет продолжаться до последней пули", - заключил он. 

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил телеканалу CNBC: "Из-за этого Трамп не может выстраивать какую-либо политику по отношению к России, так как для американских чиновников любые встречи с российским послом или министром иностранных дел рассматриваются почти как преступление". Костин добавил: "Не знаю, чего они хотят - ядерной войны между двумя супердержавами или что-то еще?" 

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что взаимоотношения между Россией и США ухудшились настолько, что любые двусторонние контакты становятся поводом для "паранойи". 

Путин и Трамп могут впервые встретиться на саммите "Большой двадцатки" 7-8 июля в Германии.

Вот так, например, Трамп платил за инвестиции в его гостиничный бизнес наивным расеянским банкирам...

Находящийся под американскими санкциями "Внешэкономбанк" профинансировал сделку по строительству отеля под брендом Trump в Торонто. Теперь сделка включена в расследование возможных связей президента США Дональда Трампа с РФ, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников. 

В статье WSJ речь идет о 65-этажном небоскребе Trump International Hotel and Tower Toronto, который построила компания Midland Group. 

Ее сооснователь - российско-израильско-канадский миллионер Александр Шнайдер. В 2010 году он получил 850 млн долларов от продажи своей доли в украинской сталелитейной компании "Запорожсталь". Покупатель официально не назывался. Однако источники WSJ утверждают, что сделку инициировал "Внешэкономбанк", который выступил от имени российского стратегического инвестора. 

После продажи "Запорожстали" Шнайдер вложил часть средств в башню в Торонто в момент, когда строительство из-за финансовых сложностей было под угрозой, передает RTVi.  

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