Навстречу XVII съезду КПРФ

Как старый неотроцкист и раскольник, я естественно не мог пройти мимо уже опубликованного текста доклада Зюганова грядущему съезду. Внимательно прочитал, но обратил внимание не на привычные идеологические перлы, на на сугубо организационные моменты.

А именно: Зюганов сообщает, что членские взносы "на одного коммуниста в месяц в среднем по всей партии ...составили 59 рублей".

Хм, а ведь согласно Устава партии, член КПРФ должен платить 1 процент от своих доходов. И надо сказать, что костяк партии, ветераны, в своем подавляющем большинстве этот пункт Устава дисциплинированно соблюдают.

Но тогда откуда взялась цифра в 59 рублей? Среднестатистический член партии живет на 6 тысяч рублей в месяц? Это при средней пенсии в РФ около 13 тысяч рублей и средней (настоящей!) зарплате никак не меньше 15-20 тыс. рублей? Вряд ли.

На самом деле, думаю, все проще. И эта цифра отражает реальную численность КПРФ, из которой в последние годы уходит все больше людей. Путем несложных математических вычислений можно вычислить, что в КПРФ сейчас состоит не 162 тысячи человек, о которых заявляется в докладе, а никак не более 60-70 тысяч.

Кризис партии налицо.

Новый Чичиков нашелся...