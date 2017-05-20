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Московский листок

Новый Чичиков

Опубликовано 20.05.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 0

путин кпрф зюганов чичиков
Новый Чичиков

Навстречу XVII съезду КПРФ

Как старый неотроцкист и раскольник, я естественно не мог пройти мимо уже опубликованного текста доклада Зюганова грядущему съезду. Внимательно прочитал, но обратил внимание не на привычные идеологические перлы, на на сугубо организационные моменты. 

А именно: Зюганов сообщает, что членские взносы "на одного коммуниста в месяц в среднем по всей партии ...составили 59 рублей". 

Хм, а ведь согласно Устава партии, член КПРФ должен платить 1 процент от своих доходов. И надо сказать, что костяк партии, ветераны, в своем подавляющем большинстве этот пункт Устава дисциплинированно соблюдают.

Но тогда откуда взялась цифра в 59 рублей? Среднестатистический член партии живет на 6 тысяч рублей в месяц? Это при средней пенсии в РФ около 13 тысяч рублей и средней (настоящей!) зарплате никак не меньше 15-20 тыс. рублей? Вряд ли.

На самом деле, думаю, все проще. И эта цифра отражает реальную численность КПРФ, из которой в последние годы уходит все больше людей. Путем несложных математических вычислений можно вычислить, что в КПРФ сейчас состоит не 162 тысячи человек, о которых заявляется в докладе, а никак не более 60-70 тысяч.
Кризис партии налицо.

Новый Чичиков нашелся...



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