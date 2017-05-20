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Московский листок

МВФ предлагает повысить пенсионный возраст после выборов Путина

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 1

путин выборы россия мвф пенсия
МВФ предлагает повысить пенсионный возраст после выборов Путина

«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — сказано в сообщении МВФ вместе с другими либеральными идеями. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что выводы МВФ «в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике».

А кто бы сомневался?

Я даже могу без всякой астрологии предсказать, когда начнется повышение пенсии - ровно через год! Когда наши ДБ проголосуют в очередной раз за Путина со счетом 70Х70 (явка на число голосов "за"), а Росгвардия успеет подавить вялое недовольство тех, кто будет просить показать им эти 70 процентов.

Именно поэтому официальные лица "да и нет не говорят", сюрприз готовят.

По большому счету, на современную пенсию все равно прожить нельзя, и подавляющее большинство "молодых" пенсионеров работают, до тех пор, пока таскают ноги. А потом стараются помереть побыстрей, чтобы не напрягать детей и внуков, зарплаты которых в большинстве своем тоже нормальной жизни не обеспечивают.

Правда, перед современным пенсионером стоит еще и проблема не только полуголодной старости, но и перспектива провести остаток дней под забором.

Раньше, особенно в 90-е, отъемом жилья у наименее защищенных слоев населения занимались частные лица и исполнители, так что можно было как-то проскочить. А теперь за дело взялось государство, системно. Не проскочишь.

Но это не так уж важно - главное до выборов не подохнуть. А то как же без нас Путина выберут?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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а зачем эти гнусные игры ?
Гаденыш написал 20.05.2017 01:25
Если повышать - то, до выборов. Надо жить , а не играть.
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