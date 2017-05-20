МВФ предлагает повысить пенсионный возраст после выборов Путина

«Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс», — сказано в сообщении МВФ вместе с другими либеральными идеями.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что выводы МВФ «в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике».

А кто бы сомневался?

Я даже могу без всякой астрологии предсказать, когда начнется повышение пенсии - ровно через год! Когда наши ДБ проголосуют в очередной раз за Путина со счетом 70Х70 (явка на число голосов "за"), а Росгвардия успеет подавить вялое недовольство тех, кто будет просить показать им эти 70 процентов.

Именно поэтому официальные лица "да и нет не говорят", сюрприз готовят.

По большому счету, на современную пенсию все равно прожить нельзя, и подавляющее большинство "молодых" пенсионеров работают, до тех пор, пока таскают ноги. А потом стараются помереть побыстрей, чтобы не напрягать детей и внуков, зарплаты которых в большинстве своем тоже нормальной жизни не обеспечивают.

Правда, перед современным пенсионером стоит еще и проблема не только полуголодной старости, но и перспектива провести остаток дней под забором.

Раньше, особенно в 90-е, отъемом жилья у наименее защищенных слоев населения занимались частные лица и исполнители, так что можно было как-то проскочить. А теперь за дело взялось государство, системно. Не проскочишь.

Но это не так уж важно - главное до выборов не подохнуть. А то как же без нас Путина выберут?

А.Б.