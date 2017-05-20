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Московский листок

Бумажная прибыль "Газпрома" не помешала увеличить вознаграждение Совету директоров на 20%

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 0

Бумажная прибыль "Газпрома" не помешала увеличить вознаграждение Совету директоров на 20%

Совет директоров "Газпрома", утвердив рекомендацию повысить дивиденды акционерам за 2016 год на 1,9%, просил у акционеров одобрения поднять себе вознаграждение на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы газового монополиста, вознаграждение председателю совета Виктору Зубкову планируется увеличить до 31 млн рублей, заместителю председателя "Газпрома" Алексею Миллеру до 30 млн рублей.

Минимальный размер определен для членов совета, не осуществляющих дополнительных функций в совете, - 25,5 млн рублей. Вознаграждение за работу в совете получают только члены совета, не занятые на госслужбе.

Акционерам также было предложено не выплачивать вознаграждение бывшему главе Минэкономики Алексею Улюкаеву. "Перестав быть госчиновником, Алексей Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров "Газпрома", которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку", - рассказал агкнтству источник в компании.

 



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