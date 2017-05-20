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Московский листок

В Иране выборов как бы и не было, а вот проблемы у сырьевой империи с ним будут

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 0

иран кризис нефть выборы евросоюз
В Иране выборов как бы и не было, а вот проблемы у сырьевой империи с ним будут

Нынешний президент Ирана Хасан Рухани лидирует на выборах в Иране после подсчета 26 млн бюллетеней. Подсчет еще не закончен, но голосов должно хватить для победы и в первом туре. Около 9:30 по Москве анонимный источник Reuters сообщил, что Рухани "очевидно, победил". Считается, что Рухани - архитектор ядерного соглашения 2015 года - хороший кандидат для Запада и России, которые упорно работали над сделкой. 

Руководитель штаба по проведению выборов при МВД Али Асгар Ахмади сообщил журналистам о результатах подсчета около 26 млн бюллетеней (всего право голоса имеют около 56,4 млн человек). По его данным, из них 25,182 млн признаны действительными. За Рухани проголосовали 14,619 млн избирателей, за кандидата от консерваторов Эбрахима Раиси - 10,125 млн. Мостафу Ага Мирсалима поддержали 297 тысяч проголосовавших, Мостафа Хашеми Таба получил 139 тысяч голосов, передает ТАСС. 

Окончательные итоги голосования будут объявлены в течение субботы, как ожидается, в первой половине дня. 

Двенадцатые по счету в истории исламского Ирана выборы президента состоялись 19 мая. По предварительным данным, явка избирателей превысила 70%. В выборах хотел участвовать в качестве кандидата экс-президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад, но его не допустили. 

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать только два кандидата - лидеры по итогам голосования в первом туре. 

Президент Ирана - это влиятельная, но не самая сильная позиция в иерархии Исламской республики. Важнейшие решения принимает Верховный лидер страны Али Хаменеи. 

В то же время СМИ напоминают, что Рухани является архитектором ядерного соглашения 2015 года, подписанного с мировыми державами, включая США и Россию.

Отметим, что для РФ пролонгация тех отношений, что были с Рухани - не сулит ничего хорошего, ведь европейский рынок сбыта нефти придётся делить именно с Ираном. В 2016-м Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала контракты на поставку нефти с нефтяными компаниями Италии, Испании и Греции, сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на директора департамента международных отношений компании Мохсена Камсари. 

Presstv уточняет, что речь идет о поставках нефти компаниям Saras и Iplom (Италия), Repsol (Испания) и Hellenic Petroleum (Греция). Комсари добавил, что сейчас NIOC возобновила переговоры с нидерландско-британской Shell. Он выразил надежду, что в скором времени Иран сможет заключить контракт и с этой нефтегазовой компанией. 

Он сказал, что около 80% заключенных контрактов с европейскими компаниями находятся в работе. Presstv добавляет, что, по словам Комсари, трем западноевропейским компаниям уже отправлена сырая нефть.  

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