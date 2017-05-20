Пропидарофф

Станислав Бековский дал интервью Гордону на Украине, что не есть, конечно, новость. Но впервые в официальных СМИ оказалась затронута тема гомосексуальности высших руководителей государства. Разговоров, конечно, было много. Но чтоб так, как нечто само собой разумеющееся - это впервые.

Вот этот фрагмент.

– Вы как-то заявили о значительном количестве гомосексуалистов в высшем руководстве Российской Федерации.

– Да.

– И называли фамилии.

– Да.

– Вы называли фамилию Сергея Иванова? (экс-глава администрации президента, экс-министр обороны, специальный представитель президента по вопросам охраны природы, экологии и транспорта. – "ГОРДОН").

– Да.

– Спикера Госдумы Вячеслава Володина?

– Да.

– Кого еще?

– Первого вице-премьера Шувалова Игоря Ивановича.

– У которого жена с собачками на самолете летает?

– Потому и летает, что ее надо чем-то занять при отсутствии секса.

– Я знаю, что там не только эти фамилии, есть еще люди...

– ...да, я этого не отрицаю.

– Лидеры страны являются геями и выступают против гомосексуализма, о чем это говорит?

– Это обычная история: латентные геи являются гомофобами, скрытые евреи – антисемитами и так далее. Кроме того, в России вообще так принято: элитам позволено то, что воспрещается народу.

– Каждый сверчок знай свой шесток.

– Да, это народу не позволено быть геями, а элитам можно.

О чем все это?

В старое, не всегда доброе время, несмотря на наличие статьи за мужеложство в уголовном кодексе, гомосексуалистов не преследовали, если они не пытались перевести вопрос своей сексуальной ориентации в политическую плоскость - но политическая активность вне официальной линии партии вообще не приветствовалась.

Но касаемо номенклатуры и сотрудников "органов" существовало негласное правило - избавляться от лиц нетрадиционной ориентации.

Это было связано не с физиологией и фобиями, а с присущим для гомосексуалистов, как считалось, определенным психотипом. Ну и, конечно, гомосексуализм считался некоторой уязвимостью, что для в принципе неуязвимых людей с горячим сердцем и чистыми руками было недопустимо.

И тут возникает вопрос - как такое количество гомосексуалов оказалось в круге сотрудников УКГБ по Ленинграду и области?

В советское время, конечно, случалось, что выявляли лиц с нетрадиционной ориентацией даже в высших эшелонах власти, но от таких людей было принято тихо, без скандала избавляться, переводя их на менее ответственную работу. Однажды так "погорел" даже целый заведующий отделом ЦК. Но без иных последствий - времена Ежова, которому вместе с изменой Родине вменили еще и педерастию, давно прошли.

Белковский нигде в этом контексте не упоминает Путина, кроме рассказа об извстных, в общем, сложных отношениях с женой. То есть об отсутствии отношений, так можно сказать.

Но возникает вопрос - та команда условных "питерских чекистов" и их добровольных помощников, которую Путин привел в кремль, вся в какой-то момент биографии имела резкое понижение в статусе. А потом - взлет, связанный с приходом Путина к руководству. Возможно, Путин сознательно окружал себя людьми, которые будут обязаны лично ему, и в случае его ухода сами потеряют абсолютно всё?

Но в итоге мы видим, что внутреннюю, внешнюю и оборонную политику страны возглавили люди со вполне определенным психологическим статусом, связанным с их ориентацией. С точки зрения современного законодательства в этом вообще нет предмета для рассмотрения, граждане вправе свободно распоряжаться собственной задницей. И только "замшелые совки" могут опасаться, что руководитель-гомосексуалист начнет и вверенным ему государством распоряжаться как жопой...

А.Б.