Писательское Переделкино начнут "пилить" погромче прочих наследств СССР

Имущественная возня в столице и Подмосковье не только на уровне московских "хрущоб" - разгорается с новой силой. Видимо, минул безвозвратно виток мнимого спокойствия, который многие ассоциировали со стабильностью и чуть ли не тихим возрождением "социализма снизу, из чиновничьих кабинетов". И вот то, что в СССР казалось незыблемым - перетягивают между собой многочисленные союзы писателей, примерно как республики бывшего Союза имеющие притязания на "свой Крым"...

Дошла очередь и до Переделкино, которое создавалось вместе с Союзом писателей - и теперь они, писатели, давно перестав быть по убеждениям советскими, пожинают плоды поддержки Ельцина и регрессных настроений на заре 1990-х, когда НИ ОДИН ИЗ НИХ не вышел в августе 1991-го на защиту именно СССР, а все пожелали жить в "Новой России". Ну а в этой Новой России власть оказалась у "новых русских", среди которых встречаются и писатели... Ну а сверху, по ту сторону дороги, пересекающей Сетунь в сторону железнодорожной станции - давно на Переделкино наступает МП РПЦ, выстроена резиденция патриарха с инфраструктурой для воистину эпикурейских услад - хорошо ещё, попы кладбище не тронули. Но тогда, когда это всё строилось через дорожку от них, писатели почему-то молчали, радовались многокупольному благолепию, крестились, своевременно уверовав, на свежее золотишко, и надеялись усидеть на своих "сталинских сотках". Не усидели, однако.

Не имея возможности разбираться в ничтожных имущественных междусобойчиках этих ренегатов (Переверзин - тот ещё прохиндОн, и в этом конфликте однозначно необъективен), мы просто публикуем текст притеснённой стороны для информирования наших читателей, что там у "инженеров человеческих душ" творится в плане дачной собственности... Собственно, всё что было нужно для этого беспредела, они идеологически обосновали ещё в 90-х, приветствуя реванш частной собственности и отсоединение РСФСР от СССР, а теперь лишь пожинают закономерные плоды. То, что называют в тексте ниже "собственностью писателей" - было социалистической собственностью, а нет социализма, нет и собственности - все свободны. Однако среди свободных есть те, кто в Переделкино останется жить, потому что любит Путина сильнее... Это не мешает притеснённым соревноваться в любви к государю-приватизатору, которого они мнят, наверное, новым Сталиным, хотя он лишь продолжает дело Ельцина во всём.





Посёлок писателей Переделкино у писателей в лице МСПС (Международного сообщества писательских союзов, бывшего Союза писателей СССР) отобрали. Почему это судебное решение 9-го Апелляционного суда не вызвало громкого общественного резонанса? Потому, что СМИ на протяжении нескольких лет, словно по чьей-то команде, не проявляли интереса к неприкрыто-наглой грандиозной афере XXI – рейдерскому захвату имущества писательских организаций, где рейдером выступило само государство в лице высокопоставленных чиновников. Широкой общественности о свершившемся факте государственного вандализма неизвестно и поныне.

До наступления дикого российского капитализма никто и в мыслях бы не посягнул отобрать у творческих людей их творческую мастерскую. По сути, Переделкино – подарок И.В.Сталина писателям. Земля была им предоставлена в бессрочное безвозмездное пользование через литфонд решением Совета Министров СССР в 1934 году. Дополнительные земли были выделены уже после войны.

Законность владения этой землей и после крушения Советского Союза была подтверждена Государственным актом, выданным в 1999 году на основе землеустроительных документов, оформленных ещё при советской власти. А также Постановлением губернатора Московской области от 18.08.1997 «Об утверждении материалов инвентаризации земель городка писателей Переделкино и выдаче документов на право пользования землёй Международной общественной организации писателей «Литературный фонд».

На этой заповедной земле с того времени стояли писательские дачи и служебные сооружения, являющиеся собственностью Литфонда, что подтверждено государственной регистрацией. Имеются документы, подтверждающие право писателей на землю в легендарном Переделкине. Первые посягательства на Переделкино начались, когда выяснилось, что земля, на которой находятся дачи литераторов, – «золотая».

***

Начал многолетний процесс незаконной экспроприации писательской собственности бывший председатель Правительства Москвы Ю.М Лужков. 22 мая 1992 года он подписал распоряжение №1259-РП о передаче на баланс Управления госконтроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы зданий Центрального дома литераторов. Лужков прекрасно знал, что здание ЦДЛ в 1950-е годы было построено исключительно на деньги Союза писателей СССР и являлось его собственностью. Тем не менее, ЦДЛ оказался в руках новой столичной бюрократии. Далее фактическим распорядителем ЦДЛ стал бывший министр от культуры М. Швыдкой, известный русофоб.

Вслед за Лужковым на собственность писателей позарился заместитель председателя Правительства РФ А. Чубайс. 28 октября 1992 года он подписал распоряжение №1978-р, которым поделил имущество Союза писателей СССР между различными писательскими организациями. Решение это мотивировал тем, что «Союз писателей СССР прекратил свою деятельность, не приняв решения о ликвидации и установлении правопреемства в порядке, установленном его учредительными документами и действующим законодательством». Это не соответствовало истине, что впоследствии подтвердили Высший Арбитражный суд РФ (решение по делу №К-2/295 от 11 января 1993) и Коллегия Высшего арбитражного суда РФ (решение по кассации по тому же делу от 4 марта 1993). Президент России выразил своё отношение к чубайсовскому постановлению №1978-р своим Указом от 12.11.1993 №1904 «О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в РФ»: «...Государственному комитету РФ по управлению государственным имуществом и его территориальным органам в месячный срок оказать содействие в решении вопросов:

оформления прав собственности творческих союзов РФ на объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе творческих союзов и их отделений на местах; передачи в бессрочное и безвозмездное пользование творческим союзам РФ и их отделениям на местах занимаемых ими зданий, находящихся в федеральной собственности».

Затем суды разных уровней последовательно пресекали попытки отнять у МСПС писательскую собственность, например, в 2004 году.

К слову сказать, впоследствии неисповедимыми путями (Уставом писательской организации приватизация переделкинской земли запрещена) свой личный «золотой гектар» в писательском городке А.Б.Чубайс всё же поимел...

***

В новейшей хронике рейдерского движения идейным вдохновителем и инициатором «нового передела» Переделкина стал В.Толстой – как эти ни дико звучит, советник Президента по культуре. Он взял на вооружение административный ресурс и рекрутировал группу «сочувствствующих и надеющихся» на свой кусок пирога. В «Литературной газете» Ю.Полякова была развязана клеветническая кампания против МСПС. За недостоверную информацию был неоднократно наказан судом.

В 2013 году В.Толстой направил новые обвинения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию председателя МСПС И.И. Переверзина, лично Президенту В.В.Путину. Обвинения являлись заведомой ложью, о чём свидетельствуют вступившие в силу решения шести судов.

Далее дошло до того, что В.Толстой сфабриковал поручение главы государства №Пр-1447 от 3.07.13 и направил его за своей подписью в Минюст, Счётную палату, МВД, Росимущество и другие ведомства для внеплановой проверки Международного сообщества писательских союзов, Международного литературного фонда и Литературного фонда России. Несмотря на то, что многочисленные проверки серьёзных нарушений в деятельности общественных объединений писателей не выявили, В.Толстой продолжил давление на Минюст РФ, требовал приостановить деятельность ведущих писательских объединений, вплоть до их ликвидации. Именно по этому указанию В.И. Толстого Минюст РФ приостановил деятельность и Международного Литературного фонда, и Международного сообщества писательских союзов, и Литературного фонда России.

В результате провокационной деятельности В.Толстого Росимущество выступило с иском об «экспроприации» писательской собственности: «Во исполнение поручения Президента РФ от 03.07.2013 № Пр-1447 о признании права собственности РФ на недвижимое имущество бывшего Литературного фонда СССР, Росимущество обратилось с рядом исковых требований к МООП «Международный литературный фонд». Главная цель, которую преследует РФ в лице Росимущества – восстановить права собственности РФ на объекты, которые были неправомерно зарегистрированы за третьими лицами».

По версии Председателя следственного Комитета А. Бастрыкина, право собственности на комплекс зданий было приобретено в 2002 году якобы путём обмана. И 17 февраля 2016 ГСУ СК России возбудило уголовное дело по факту «приобретения права на чужое имущество путём обмана». Будто бы неустановленные лица «организовали» ложное определение Арбитражного суда г.Москвы от 2002 года. Кто же эти «неустановленные лица»? Фактически А.Бастрыкин назвал позорным мошенником всенародно любимого советского писателя, автора двух гимнов нашей страны, ныне покойного Сергея Михалкова. Потому что именно он тогда руководил Международным писательским союзом. Гнусно марать имя достойного человека, покинувшего наш бренный мир, ради пусть и дорогой недвижимости. Якобы «неустановленных» лиц никто устанавливать и не собирается.

***

Вообще, вся «переделкинская история» с самого начала рейдерской акции В.Толстого и Ю.Полякова – череда извращения фактов, лживых обвинений, актов беззакония.

Во-первых, иск от имени государства предъявил неуполномоченный орган.

Во-вторых, Росимущество сознательно вводило суд в заблуждение, настаивая, что писательское имущество относится к объектам культурного наследия общероссийского значения. На самом деле оно не включено в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

В-третьих – парадокс (!) – все перечисленные в исковом заявлении Росимущества документы лишь подтверждают, что собственность писателей создавалась с разрешения государственных органов за счёт отчислений с писательских гонораров, без копейки бюджетных денег!

В-четвёртых, ограбление века мотивировалось и тем, что «Союз писателей СССР прекратил свою деятельность, не приняв решения о ликвидации и установлении правопреемства в порядке, установленном его учредительными документами и действующим законодательством». Это ложь, что подтвердили Высший Арбитражный суд РФ и Коллегия Высшего арбитражного суда в своих решениях, как об этом сказано выше.

В-пятых, ограбление века мотивировалось и тем, что «...Имущественный фонд бывшего Литературного фонда СССР создавался за счёт государственного финансирования и не был передан иным писательским организациям при ликвидации указанного фонда. В связи с этим является исключительной собственностью РФ». Что тоже враньё – стройка велась за счёт средств самих писателей.

В-шестых, уже в самом иске содержится ссылка, что он подан с целью «выполнения поручения Президента РФ»! И суд не обратил внимания на то, что ни Президент РФ, ни его Администрация никак не являются стороной в данном судебном деле! Пикантности в циничное действо добавило то, что судебное заседание было открытым – в присутствии 30-ти человек, в том числе и представителей СМИ, сторона Росимущества прямо заявила, что иск об изъятии писательской собственности направлен в суд по «поручению Президента Путина»!

В-седьмых, российская Фемида «во исполнение поручения» не увидела и то, что применила закон, не подлежащий применению – постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1991 №3020-1.

В-восьмых, игнорировалось и то обстоятельство, что по данному вопросу в своё время были приняты и вступили в законную силу судебные решения, в том числе и Высшего Арбитражного суда РФ.

В-девятых, срок исковой давности давно прошли!

***

Задолго до последнего судебного заседания российское писательское сообщество неоднократно обращалось к Президенту РФ с открытыми письмами. Последнее послание к Путину с просьбой защитить от произвола чиновников подписали около ста видных писателей и культурных деятелей России, бывших союзных республик СССР, дальнего зарубежья. Ответа не последовало.

В ответ на обращение Международного сообщества писательских союзов в Администрацию президента РФ с просьбой проверить факт фальсификации указания Президента РФ писателями получена отписка, из которой следует, что в России, оказывается, есть Конституция, которая не позволяет главе государства вмешиваться в деятельность судов, прокуратуры и следственных органов...

Но вот теперь ответ получен – решение суда «по распоряжению Путина».

***

Что станет с Переделкино? Его, конечно же, теми или иными путями рано или поздно продадут «хозяевам жизни», наварив и распилив.

Более тревожен факт, что сейчас в России подобные судебные тяжбы в отношении имущества творческих союзов (не только писательских) инициируются повсеместно. И мнения, сложившиеся в писательской среде по поводу отъёма имущества общественных литературных объединений по всей стране, неоднозначны. Одни литераторы считают это просто криминальной аферой, хотя и масштабной, другие – политическим заговором в преддверии президентских выборов. Но объективней всего кажется версия, что это целенаправленная политическая линия, не сиюминутного предвыборного характера, а долгосрочная. Она направлена на разобщение и убийство сообщества писателей разных стран мира, творящих на русском языке. Последствия погромов литераторов навсегда станут чёрным пятном в истории нашего Отечества.

Александр Таев