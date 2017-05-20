Чубайсовских недавних подопечных требует на полгода арестовать прокуратура

Прокуратура попросила отправить под арест на полгода экс-руководителя "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, которые обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей. Свою инициативу надзорное ведомство озвучило в пятницу в Черемушкинском суде Москвы в ходе предварительных слушаний по делу.

По мнению прокуроров, никакая иная мера пресечения не сможет обеспечить беспрепятственное рассмотрение дела, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента.

Уголовное дело о растрате 220 млн рублей в отношении Меламеда, Понурова и еще одного экс-руководителя "Роснанотеха" - Андрея Малышева - было возбуждено 1 июля 2015 года.

По версии следствия, в 2007-м и 2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение с корпорацией "Роснано" договора об оказании консультационных услуг, под видом которых Малышев и Понуров во исполнение решения Меламеда за полгода незаконно перечислили более 220 млн рублей, выделенных корпорации Российской Федерацией в качестве имущественного взноса.

При этом Меламеду было достоверно известно, что задачи, для выполнения которых он привлек "Алемар", являлись функциями самой "Роснано", утверждает СКР. По данным ведомства, Меламед намеренно принял на работу в "Роснано" бывших сотрудников "Алемара" Малышева и Понурова. Как считает следствие, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе таким образом "золотой парашют".

Меламед своей вины не признает. В "Роснано" заявляют об отсутствии ущерба и законности действий подозреваемых.

На днях стало известно, что Генпрокуратура РФ вернула дело о растрате в отношении бывшего руководства корпорации обратно в Следственный комитет. Однако спустя несколько часов стало известно, что генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя и направил уголовное дело в суд.

Меламед и Понуров между тем 10 мая поздно вечером были отпущены на свободу в связи с истечением предельного срока их содержания под домашним арестом и под стражей соответственно.

В общем, закончилось нано*бательство Российской Федерации тем, о чём мы писали в 2010-м ещё. А вот вам для интереса и сравнения Выдержка из "Поручения Президента Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № Пр-688

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Президентская инициатива

«Стратегия развития наноиндустрии»

Нанотехнологии для России и для каждого человека

Наномир бросает вызов большинству привычных представлений о характере физико-химических превращений вещества, о возможностях их использования. В ближайшие несколько лет применение нанотехнологий в промышленных масштабах качественно изменит многие сферы человеческой деятельности, повседневную жизнь людей.

Станут доступными и востребованными солнечные батареи, гибкие цветные дисплеи, на порядки более быстрая и емкая электроника, методы диагностики и лечения смертельных заболеваний. Изменятся технологии строительства и архитектурные решения. Будут созданы автомобили, работающие на водородных топливных элементах. Новые системы управления, легкие и прочные конструкционные материалы значительно увеличат надежность и снизят стоимость летательных аппаратов всех типов, прежде всего самолетов и космических кораблей. Высококачественная посуда, телевизионная аппаратура высочайшего класса, практически вечные батарейки или лампочки будут доступны каждому. Устройства для фильтрования воздуха и воды существенно улучшат экологическую ситуацию. Еда будет храниться в специальных упаковках, которые смогут обеспечить сохранность продуктов, определить начинающуюся порчу и просигнализировать об этом потребителю. Одежда будет несминаемой, стойкой к воздействию воды и грязи и невосприимчивой к запахам. Цветной асфальт, контролирующий скорость движения, стены, впитывающие и перерабатывающие ядовитые выхлопы, из области сказок перейдут в реальность."

Вот, собственно, с кого это всё начиналось - даже не с Чубайса, а с Путина, конечно же.

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