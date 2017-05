Новая технология зачистки

К нам пришло уведомление от Роскомнадзора с требованием заблокировать материалы, "содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". Дело обычное, но текст, который возбудил Роскомнадзор, не содержит ничего похожего! Более того, «призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство» по мнению Роскомнадзора содержатся в заметке, опубликованной в 2006-м году, в то время как ИГ (категорически запрещенное даже к упоминаюи в РФ) образовалось только в 2013-м!

А дальше - самое любопытное. Уведомление пришло в ночь с пятницы на субботу, а в это время Роскомнадзор уже не работает.

Но не работает он и в субботу, и в воскресенье! То есть наши попытки что-либо выяснить в ведомстве, натолкнулись на предложение автоответчика звонить в рабочее время, то есть с 9.30 понедельника. Но требование Роскомнадзора - удалить материал в течение суток, да еще и уведомить об этом...

Дальше получается, что для того, чтобы как-то оправдаться и добиться справедливости, придется вновь обращаться к заблокированному материалу. В общем, замкнутый круг.

Но для начала вот само письмо Роскомнадзора.

Уведомление

об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.05.2017 № 27-31-2017/Ид2245-17 информация, размещенная на информационном ресурсе http://forum-msk.org, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.05.2017 № 27-31-2017/Ид2245-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://forum-msk.org ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по адресу 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи59251-HB, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:

Доменное имя forum-msk.org ip-адрес 144.76.202.36 URL-адрес http://forum-msk.org/material/news/12705.html



http://forum-msk.org/material/news/12705.html



размещены материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а именно:Призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Видеоматериал под названием «религия мира и добра», содержащий обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд. Данное обращение содержит призывы к мусульманам Кавказа, России и всего мира вступить в террористическую организацию «Исламское государство», переселиться на контролируемые ею территории, уничтожать лиц, не исповедующих ислам и прекративших исповедовать его, поддерживающих действующий в России конституционный строй. Часть указанного видеоматериала под названием: «и если надо мы будем вас топить», содержащая угрозы уничтожения людей, которая повторяется.

Текстовый материал, начинающийся со слов: «Ужасно нетолерантно!! (кошмар)» и заканчивающийся словами: «с людьми с больной и травмированной психикой». Данный материал содержит призывы к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности.

Текстовый материал под названием «ТУТ ВАРИАНТА ТОЛЬКО ДВА...», содержащий призывы к насилию над людьми в зависимости от их религиозной принадлежности.

Текстовый материал под названием «Вирус ислама», содержащий призывы к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от религиозной принадлежности.

Копия текстового материала, начинающегося со слов: «Взято из исламской группы!» и заканчивающегося словами «и подставлять левую щеку», направленного на пропаганду террористической идеологии и практики, а также их оправдание, признание правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Материал с картинами с изображениями свиньи, осла и других животных и вопросом: «на какой картинке изображён пророк мухаммед?». Текстовый материал, начинающийся словами: «Ислам должен быть уничтожен» и заканчивающийся словами: «Аллах - божество, презирающее разум, свободу и достоинство человека». Данный материал направлен на возбуждение ненависти к мусульманам по признаку религиозной принадлежности.

Текстовый материал под названием «Ислам - это сегодняшний фашизм», который содержит высказывания, направленные на возбуждение ненависти к мусульманам по признаку религиозной принадлежности. текстовый материал следующего содержания: «Друзья! Верховный суд России отклонил апелляцию правозащитников и не разрешил детям мигрантов учиться в русских школах! По этому поводу у толерастов бомбануло! Если вас не затруднит, перейдите по ссылке и посмотрите, как у них горят пуканы! Лично мне не понятно, а в чем трагедия? Что этим деткам делать в наших школах, чему они там могут научиться? Шариата там все равно не преподают, математика для них слишком сложна, русский язык не нужен, а всякие физики и биологии вообще прямой путь к безбожию! По-моему в ихнем случае самообразование лучший вариант, сидеть дома и изучать коран само то! 2+2=Аллах! В наших школах такому не научат!». К данному материалу пользователем сети под псевдонимом «Александра Демичева» размещён комментарий: «Одно их предложение хуже другого. Вот меня лично с души воротит, что мой сын пойдет в школу вместе с этими обезьяньими выродками. Они должны чувствовать, что они дерьмо и не дай бог не наравне с русскими детьми!!!!!». Данный комментарий направлен на возбуждение ненависти к мусульманам и их унижение по признаку религиозной принадлежности.

Текстовый материал, начинающийся словами: «Многие живущие в "розовых очках", пропускающие, мимо ушей» и заканчивающийся словами «Сила в единстве, Братья!», который направлен на возбуждение ненависти к мигрантам по признаку происхождения. Текстовый материал под названием «Действительно ли подавляющее большинство мусульман мирные и умеренные?», содержащий высказывания, которые направлены на возбуждение ненависти к мусульманам и их унижение по признаку религиозной принадлежности.

Текстовый материал под названием «Линдси Лохан уверовала в велосипед», который направлен на возбуждение ненависти к мусульманам и дру

Notice

on restricting access to the information resource on which the information is placed containing appeals to mass riots, extremist activities, participation in mass (public) actions held with infringement of the established order

In accordance with article 15.3 of Federal Law No. 149-FZ of 7/27/2006 On Information, Information Technologies and on Protection of Information we notify that according to the demand of the Office of Prosecutor General of the Russian Federation No. 27-31-2017/Ид2245-17 of 16.05.2017 the information placed on the information resource http://forum-msk.org contains appeals to mass riots, extremist activities or participation in mass (public) actions held with infringement of the established order.

On the basis of the demand of the Office of Prosecutor General of the Russian Federation No. 27-31-2017/Ид2245-17 of 16.05.2017 on taking measures on restricting access to the information resources disseminating the information containing appeals to mass riots, extremist activities or participation in mass (public) actions held with infringement of the established order the access to the information resource (pages) http://forum-msk.org is restricted by communications service providers in the territory of the Russian Federation.

Within one day from the time of receipt of this notice the hosting provider or the other person ensuring placement in the information and telecommunication network including the Internet shall inform on it the owner of the information resource served by them and to notify him on the necessity to immediately remove the information containing appeals to mass riots, extremist activities or to participation in mass (public) actions held with infringement of the order established by the law.

In case the information resource owner has removed the information containing appeals to mass riots, extremist activities, participation in mass (public) actions held with infringement of the established order he shall send a notice on it to the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications to the E-mail address 398-fz@rkn.gov.ru with indication in the E-mail subject of the Record identifier 59251-HB for the purpose of checking and renewal of access upon confirmation of the fact of removal. Such notice may be also sent via web form available at the web-address:

А теперь вот сама заметка, доступ к которой мы будем вынуждены заблокировать "до выяснения".

Почти во всех мусульманских странах скоро установится исламское правление

Как сообщают ряд исламских интернет-сайтов, бывший начальник штаба армии Пакистана генерал Аслам Бег заявил в статье, опубликованной на днях в пакистанской прессе на языке урду, что почти во всех мусульманских странах, включая Пакистан, скоро установится Исламское правление. "Диктаторы в нынешних прозападных мусульманских странах называют джихад "терроризмом", однако на самом деле джихад — это идеология и образ мышления, и подавить его силой невозможно", убежден генерал Бег. "Исламские силы появляются сейчас повсюду в мире, а частности, совсем недавно исламское правительство было создано в Сомали. Аналогично этому, положение в Египте, Турции, и Алжире. Ситуация в этих странах может измениться в любой момент, так как там 70% населения хотят исламскую систему правления", развил свою мысль отставной пакистанский военный. Он добавил: "Продолжающийся джихад в Чечне и Кашмире, безусловно, достигнет своей цели и победит. Исламское самосознание также пробуждается в Пакистане, где в 2 провинциях на выборах пришли к власти исламские партии".

По мнению генерала Бега, "мировые диктаторы и короли боятся джихада и поэтому называют его "террористической деятельностью". Однако исламские ценности возрождаются и распространяются по всему миру, включая Палестину и Ливан. Это свидетельствует о пробуждении исламского мира. Вскоре будут созданы ещё более мощные исламские силы для противодействия агрессии Запада. По его мнению, "США и Израиль хотели напасть на Иран после победы над "Хизбаллой", однако теперь им будет трудно реализовать свои зловещие планы". В целом же "исламское движение победит, и идеология варварства будет повержена. - считает Аслам Бег и заявляет, - Исламский мир должен объединиться против агрессивных замыслов Запада".

Комментируя статью Аслама Бега наш постоянный автор, политолог Руслан Саидов сказал: "В свое время я был представлен генералу Бегу. Это авторитетный и уважаемый в пакистанской армии генерал. Однако, сейчас он ошибается. Исламское движение, под которым он понимает радикальный исламизм и ваххабизм, не победит ни в Чечне, ни в Турции, ни в Алжире. ни в самом Пакистане. И это благо, так как радикальный исламизм, придуманный в Лондоне и Вашингтоне, несет в себе мрак и лишь дискредитирует настоящий Ислам, исходящий из Мекки. Это важный симптом, что лишь в отсталых странах наподобие Сомали и Афганистана радикальные исламисты достигали своих целей. В успешно же развивающихся мусульманских странах, таких как Малайзия, Алжир или Турция, они в конечном счете всегда терпели и впредь будут терпеть поражения". Другой наш автор, политолог Антон Суриков также не разделяет точки зрения Аслама Бега: "Я уважаю генерала Бега, но в данном случае с ним совершенно не согласен. У нас на Кавказе у "бородатых" одна лишь надежда на какую-нибудь совсем уж чудовищную глупость Кремля, типа попытки, например, объединить Адыгею с Краснодарским краем или устранить Рамзана Кадырова. И даже в этом случае, или, к примеру, если Москва нас просто предаст, как бывало уже неоднократно, на Кавказе все равно найдется немало мусульман, готовых до последнего противостоять ваххабитам опираясь на собственные силы. Кстати и в Турции, где у меня много друзей среди военных, они мне говорили, что турецкая армия ляжет костьми, пойдет на переворот, на все, что угодно, но светский характер государственного устройства, заложенный еще Мустафой Кемалем Ататюрком в 20-е годы прошлого века, изменить не позволит".

Как видим, никакого видео, никаких "видеоматериалов под названием «религия мира и добра», содержащих обращение неизвестного мужчины на русском языке, длительностью записи 6 минут и 55 секунд", никаких призывов вообще и даже подчеркнуто лояльное неприятие радикального исламизма у комментаторов.

К тому же прогноз пакистанского генерала спустя 7 лет сбылся в виде появления того самого ИГ (самого названия, которое возникнет спустя годы, он, конечно, не произносит), но правы и наши комментаторы Руслан Саидов: "...радикальный исламизм и ваххабизм, не победит ни в Чечне, ни в Турции, ни в Алжире" и Антон Суриков: "...на Кавказе все равно найдется немало мусульман, готовых до последнего противостоять ваххабитам опираясь на собственные силы. Кстати и в Турции, где у меня много друзей среди военных, они мне говорили, что турецкая армия ляжет костьми, пойдет на переворот, на все, что угодно, но светский характер государственного устройства, заложенный еще Мустафой Кемалем Ататюрком в 20-е годы прошлого века, изменить не позволит".

Навряд ли мы могли это подтасовать - ведь Антон Суриков скончался еще до появления ИГ, и про подготовку военного переворота против Эрдогана знать не мог, да и Руслан Саидов, по некоторым данным, также оставил этот мир.

Собственно, почему нас и возмутила опытка Роскомнадзора уничтожить текст, содержащий важный и четко сбывшийся спустя годы прогноз. Достижения политологической мысли - это такое же достояние культуры, как и памятники архитектуры и искусства, которые так любят уничтожать исламисты - античные артефакты не укладываются в их представления о мире. Но чем лучше в данном случае Роскомнадзор? Такое же точно варварство, только объект другой.

Мы, конечно, уберем этот материал из открытого доступа. Но будем ждать разъяснений от Роскомнадзора. Если разъяснения нас не устроят, будем подавать иск в суд. Но так просто оставлять этого нельзя.

В конце концов, прекрасная демонстрируется технология удаления нежелательной властям информации - вам приходит уведомление, что в размещенном у вас тексте есть признаки того, чего там нет и быть не может. И в течение суток вы должны удалить это, иначе заблокируют весь ресурс - и потом судитесь. Знаем мы наши суды, тем более, когда доказательства по делу как раз и находятся под блокировкой.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск