"Шоколадный гетман" ввел пошлины на российский шоколад

На ввозимый из России шоколад и ряд других продуктов, в составе которых есть какао, украинские власти установили пошлину в размере 31,33 процента, об этом сообщается в официальной газете украинского кабинета министров. Пошлина вводится на срок в пять лет, а действовать закон начнет уже через месяц.

По данным статистики, в 2016 году Украина импортировала российского шоколада только на 400 тысяч долларов (данные украинской Государственной службы статистики), а в 2017 году за январь-февраль Москва поставила Киеву шоколада только на 1,7 тысячи долларов.