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Московский листок

"Шоколадный гетман" ввел пошлины на российский шоколад

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 1

"Шоколадный гетман" ввел пошлины на российский шоколад

На ввозимый из России шоколад и ряд других продуктов, в составе которых есть какао, украинские власти установили пошлину в размере 31,33 процента, об этом сообщается в официальной газете украинского кабинета министров. Пошлина вводится на срок в пять лет, а действовать закон начнет уже через месяц. 

По данным статистики, в 2016 году Украина импортировала российского шоколада только на 400 тысяч долларов (данные украинской Государственной службы статистики), а в 2017 году за январь-февраль Москва поставила Киеву шоколада только на 1,7 тысячи долларов.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ничего личного написал 20.05.2017 15:02
Какая разница на чем поднялся Порошенко. На конфетах , оружии или зубочистках. У Порошенко есть одна страшная для условных РоттенберговУсмановыхРабиновичей качество. Он никогда не переправлял государственные денежные потоки в свой карман. А заработал свои миллиарды организацией производства. Ценнейшее качество. Путину бы такое умение. Калашников был бы доволен.
Поэтому , кстати , украинцы его и терпят . Хотя генетически люто ненавидят любого богача.
А росиянский шоколад давно в Украине не котируется. Зачем он нужен , если есть порошенковский "рошен", львовский "свиточ" и прочие "короны". И все предельно вкусное.
К тому же сказано - раша гудбай.
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