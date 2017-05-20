"Шоколадный гетман" ввел пошлины на российский шоколад

На ввозимый из России шоколад и ряд других продуктов, в составе которых есть какао, украинские власти установили пошлину в размере 31,33 процента, об этом сообщается в официальной газете украинского кабинета министров. Пошлина вводится на срок в пять лет, а действовать закон начнет уже через месяц.
По данным статистики, в 2016 году Украина импортировала российского шоколада только на 400 тысяч долларов (данные украинской Государственной службы статистики), а в 2017 году за январь-февраль Москва поставила Киеву шоколада только на 1,7 тысячи долларов.
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Ничего личного написал 20.05.2017 15:02
Поэтому , кстати , украинцы его и терпят . Хотя генетически люто ненавидят любого богача.
А росиянский шоколад давно в Украине не котируется. Зачем он нужен , если есть порошенковский "рошен", львовский "свиточ" и прочие "короны". И все предельно вкусное.
К тому же сказано - раша гудбай.