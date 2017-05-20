Росгвардия бывшего секьюритина Ельцина, Собчака, Ромы-Продюсера и Путина удвоила ряды

Численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, на базе которых она была создана. Об этом заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов. Вернулись в Росгвардии и к возможному наделению оперативно-разыскными полномочиями.

Золотов заявил: "Мы думаем о подготовке наших офицеров к пополнению, потому что, естественно, с созданием новой силовой структуры численность личного состава увеличилась практически вдвое и офицеров надо готовить с самого юного возраста".

Золотов привел как пример такой подготовки работу Московского президентского кадетского училища имени Шолохова: "Там с пятого класса получают образование средней школы, помимо этого осваивают военную подготовку. Также их посещают специалисты в разных областях из Росгварии - это моряки, летчики, медики, спецназовцы. Чтобы ребята в самом начале своего пути могли выбрать профессию для будущего".

О возможных новых полномочиях Росгвардии рассуждал замглавнокомандующего генерал-полковник Сергей Меликов. Он тоже рассказывал об этом в русле подготовки новых кадров: "Если войска национальной гвардии такими полномочиями будут наделены, то, безусловно, мы будем выискивать возможность обучения специалистов по вот этому очень важному, сложному и серьезному направлению". (Цитата по "Интерфаксу".)

Генерал-полковник подчеркнул, что на данный момент Росгвардия не занимается оперативно-розыскной деятельностью.

5 апреля 2016 года президент РФ подписал указ, на основании которого на базе Внутренних войск МВД создана Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). В ее состав вошли внутренние войска МВД России, ОМОНы, СОБРы, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

В регионах главной задачей Росгвардии называли борьбу с "пятой колонной" и революционным порывом.

Росгвардия и Чечня

Пост главы Росгвардии Золотов получил в апреле 2016 года. Пресса писала, что реформа силовых органов будет иметь значительные последствия для Чечни, так как силовые подразделения выйдут из-под руководства Кадырова и перейдут в непосредственное подчинение директору Росгвардии, а также президенту России. Указ президента вывел из-под влияния главы ЧР все основные силовые формирования: ОМОН, СОБР, "Терек", полк Управления вневедомственной охраны.

В то же время СМИ указывали, что Кадыров и Золотов - давние друзья, что, по замечанию "Открытой России", является редкостью для федеральных силовиков. Оппозиционер Илья Яшин в докладе "Угроза национальной безопасности" сообщал, что глава Чечни неоднократно принимал высокопоставленного силовика у себя дома в кругу семьи.

"Свою дружбу, впрочем, они стараются не афишировать. Благодаря Золотову глава Чечни имеет прямой выход на президента России. Именно по инициативе генерала президент РФ публично принял в Кремле Кадырова в день убийства его отца", - говорилось в докладе.

Осенью 2015 года, в разгар расследования убийства Бориса Немцова, когда, по данным источников, нарастало недовольство главой Чечни в верхах, Золотов приехал с визитом в Грозный, и Кадыров снова принял его в кругу семьи. Впрочем, в беседе с "Новой газетой" адвокат Петр Заикин, бывший военнослужащий частей оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ и оперативный сотрудник МВД, высказал мнение, что иметь "дружеские отношения" со всеми - входит в профессиональную компетенцию "чекиста Золотова".

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